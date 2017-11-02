رسميًا.. الموعد الجديد لكلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة يخيّب آمال الجماهير العربية

أعلنت لجنة المسابقات التابعة للدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، موعد مباريات الجولة الـ 17، والتي سيكون أبرزها مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة.

ويستضيف ريال مدريد منافسه التقليدي على ملعبه الشهير سانتياغو برنابيو يوم 23 سبتمبر المقبل.

وقالت صحيفة “أس”، إن لجنة المسابقات قررت إقامة المباراة في وقت الظهيرة، ليتناسب مع دول شرق آسيا، وهو عكس ما كان يحدث سابقًا، إذ كان غالبًا ما يقام الكلاسيكو في المساء.

ويُقام الكثير من مباريات الدوري الإنجليزي في وقت الظهيرة، حتى تتسنى لدول جنوب شرق آسيا متابعتها، وهو الأمر الذي يدر الكثير من الأموال لأندية البريميرليغ.

يشار إلى أن ريال مدريد سيكون عائدًا لتوه من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في أبوظبي بين 6و16 ديسمبر.

ويتصدر الفريق الكتالوني جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة، مقابل 20 نقطة لريال مدريد حامل اللقب.