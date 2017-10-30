بعد ميسي ونيمار.. كريستيانو رونالدو هدف داعش الجديد (صورة)

بعدما أعلنوا استهدافهم لكأس العالم المقام في روسيا 2018، وخاصة الثنائي ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار، نشر تنظيم داعش الإرهابي هذه المرة صورة لنجم ريال مدريد الإسباني، البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ونشر موقع “SITE Intelligence Group” المتخصص في تعقب أنشطة التنظيمات الإرهابية، اليوم الإثنين، صورة صادرة عن داعش يظهر فيها أحد الإرهابيين ممسكاً بسكين بينما يجلس كريستيانو على ركبتيه ويعاني من كدمة في عينه اليسرى.

ويتضمن أعلى الصورة عبارة “كأس العالم 2018” وفوقها صورة لكرة قدم، بينما كانت مصحوبة بعبارة “كلمتنا هي ما تشاهده وليس ما تسمعه، لذا انتظر فنحن ننتظر أيضاً”.

ويمثل كريستيانو الضحية الجديدة لتهديدات داعش الذي استخدم أمس صورة يظهر بها الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرازيلي نيمار.

ويظهر ميسي مبتور الرأس في الصورة، وبجانبه نيمار جالساً على ركبتيه بملابس الإعدام ويبكي، بينما يمسك به أحد الإرهابيين في انتظار تصفيته.