شاب سعودي يُطلق زوجته بسبب كريستيانو رونالدو.. تعرف على التفاصيل

طلّق شاب سعودي زوجته إثر خلاف نشب بينهما أثناء مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد الأخيرة في كأس السوبر الإسباني في افتتاحية هذا الموسم.

ونشرت صحيفة “عاجل” السعودية تقريرًا قالت فيه، إن تلاسنًا وقع بين الزوجين في أعقاب فوز الريال وهو النادي الذي تشجعه الزوجة ما تسبّب في استثارة غضب الزوج البرشلوني.

وأشارت الصحيفة إلى أنه قبل نحو شهرين تقريبًا حين جلس الزوجان المقيمان بمنطقة “الخُبر” لمشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد، وكانت الزوجة ذات العشرين عامًا من مشجعي النادي الملكي بقوة بينما الزوج كان من عشاق البارسا.

وعقب انتهاء المباراة عبّرت الزوجة عن فرحتها الشديدة بفوز الفريق الذي تشجعه وظلت تردّد اسم اللاعب “كريستيانو رونالدو” أكثر من مرة، ما اعتبره الزوج تجاوزًا وامتهانًا لمشاعره.

الخلاف بين الزوجين وصل خلال هذه الليلة إلى حد ضرب الزوجة وسبّها، وهو ما قوبل بتهديد بمغادرة البيت والذهاب إلى الأهل، وبالفعل في اليوم التالي غادرت الزوجة بيت زوجها، وأصرّت على الطلاق، وبعد مبادرات عدة للصلح استغرقت أكثر من شهر، توصّل الطرفان إلى خيار الانفصال بعدما باءت كافة محاولات التقارب بالفشل، وفق ما نشرته الصحيفة السعودية.