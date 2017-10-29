كاسيميرو: لا توجد أعذار.. كل شيء في ريال مدريد “مقلق”

قال البرازيلي كاسيميرو لاعب ريال مدريد الإسباني إن كل الأمور مقلقة، بعدما بات فريقه على بعد 8 نقاط من المتصدر برشلونة، وذلك عقب الخسارة من جيرونا 1-2 في الدوري الإسباني.

ولم يلجأ “كاسيميرو” إلى أي عذر لتبرير الهزيمة، وهنَّأ لاعبي جيرونا على الفوز.

وقال اللاعب خلال تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية: “كل الأمور مقلقة.. ونعرف الآن أننا بتنا بعيدين جداً عن برشلونة، يجب التحلي بالهدوء.. نمر بلحظة معقدة، ويجب أن نلعب بصورة أفضل ونجتهد بشكل أحسن”.

وأضاف كاسيميرو: “لم نلعب جيداً خلال الشوط الثاني، وعانينا كثيراً، واستغلوا المسألة، ولم نخلق فرصاً كثيرة، ولا يجب البحث عن أعذار، سجلوا هدفين وهذه هي كرة القدم”.