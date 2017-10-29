ريال مدريد يسقط أمام جيرونا.. كيف أصبح ترتيب الدوري الإسباني؟ (صور وفيديو)

المصدر: د ب أ

مُنِيَ ريال مدريد حامل اللقب بخسارة مفاجئة بنتيجة 2/1 أمام مضيفه جيرونا في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد.

وتقدم إيسكو بهدف لريال مدريد بعد متابعة تسديدة كريستيانو رونالدو في الدقيقة 12، لكن جيرونا انتفض في الشوط الثاني.

وتعادل كريستيان ستواني لجيرونا في الدقيقة 54 بعد عدة مراوغات ناجحة، وأضاف زميله بورتو الهدف الثاني من مدى قريب بعد 4 دقائق.

وأخرج زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الظهيرين أشرف حكيمي، ومارسيلو، وأشرك لوكاس فاسكيز، وماركو أسينسيو، لكن ريال مدريد افتقر للتنظيم الهجومي ولم تتغير النتيجة حتى النهاية.

وتجمّد رصيد ريال مدريد عند 20 نقطة في المركز الثالث بفارق 8 نقاط عن برشلونة المتصدر الذي فاز 9 مرات في أول 10 مباريات.

وتقدم جيرونا إلى المركز 11 بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة.