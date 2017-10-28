ميسي يقود برشلونة لإسقاط أتلتيك بلباو ويعزز صدارته في ترتيب الدوري الإسباني

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة لانتزاع فوز صعب من مضيفه أتلتيك بلباو 2 / صفر، اليوم السبت، في المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني.

وشهدت أيضًا هذه الجولة تعادل أتلتيكو مدريد مع ضيفه فياريال 1/1، وفوز فالنسيا على ديبورتيو ألافيس 2 / 1.

افتتح ميسي التسجيل لفريقه في الدقيقة 36، ليرفع رصيد أهدافه في الدوري هذا الموسم إلى 12 هدفًا، ثم أضاف باولينيو الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وعزز برشلونة صدارته لجدول الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 28 نقطة، بفارق أربع نقاط عن بلنسية، أقرب ملاحقيه، وعن ريال مدريد منافسه التقليدي بفارق ثماني نقاط، والذي يمكنه أن يقلص الفارق إذا فاز على جيرونا، غدًا الأحد.

في المقابل، توقف رصيد أتلتيك بلباو عند 11 نقطة في المركز الحادي عشر بفارق الأهداف أمام ليفانتي، الذي يواجه إيبار غدًا، وبفارق الأهداف خلف سيلتا فيغو الذي يواجه مالاغا غدًا أيضًا.

وبهذا الفوز، حافظ برشلونة على سجله خاليًا من الهزائم هذا الموسم في الدوري، حيث فاز في تسع مباريات وتعادل في واحدة، في حين تعد هذه الخسارة هي الخامسة لبلباو في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراتين.

وفي المباراة الثانية، فشل أتلتيكو مدريد في تضييق الخناق على المتصدر برشلونة بعد أن سقط في فخ التعادل 1/1 أمام ضيفه فياريال.

تقدم أتلتيكو مدريد بهدف سجله أنخل كوريا في الدقيقة 61 وتعادل كارلوس باكا لفياريال في الدقيقة 81.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 20 نقطة في المركز الرابع بفارق خمس نقاط عن برشلونة المتصدر، كما رفع فياريال رصيده إلى 17 نقطة في المركز الخامس.

وحافظ أتلتيكو على سجله خاليًا من الهزائم في الدوري هذا الموسم، حيث فاز في خمس مباريات وتعادل في مثلها، بينما يعد هذا التعادل هو الثاني لفياريال هذا الموسم مقابل الفوز في خمس مباريات والخسارة في ثلاث.