هل تؤجل مباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني؟

أشارت تقارير صحفية إسبانية، أمس الخميس، إلى احتمال تأجيل مباراة ريال مدريد، أمام جيرونا في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن تلعب المباراة بعد غد الأحد على ملعب استاد مونتيليفي.

وقالت إذاعة “أوندا ثيرو” الإسبانية إن الشرطة تدرس إمكانية تأجيل مباراة ريال مدريد ومضيفه جيرونا لأسباب أمنية.

وأوضحت وسائل الإعلام في إسبانيا إلى وجود تهديدات، من جانب بعض الجماهير، باقتحام ملعب المباراة، في حال إقامتها، وذلك في ظل التوتر القائم بين الحكومة الإسبانية، وإقليم كتالونيا.

من جهته أكد ديلفي جيلي، رئيس نادي جيرونا، احتمالية تأجيل مباراة فريقه أمام ريال مدريد لدواع أمنية.

وقال جيلي: “نحن لا نفكر سوى في كرة القدم فقط، نحن ننحي الأوضاع السياسة جانبًا، مثلما حدث في مواجهة أتلتيكو مدريد وبرشلونة، ونريد تقديم مباراة قوية يوم الأحد، أمام بطل الدوري الإسباني”.

وتابع “لن يحدث شيء في المباراة، كنا نواجه ليفانتي، ريال مدريد سيأتي إلى هنا، وسنقدم لهم كل الاحترام والترحاب، كما سنجد جمهورًا يرتدي قميص ريال مدريد في الشوارع، بشكل طبيعي”.