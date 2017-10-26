كأس إسبانيا.. ريال مدريد يعبر فوينلابرادا ويقترب من دور الـ 16

بات فريق ريال مدريد على مشارف التأهل لدور الـ 16 ببطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعدما تغلب 2/0 على مضيفه فوينلابرادا، أحد أندية الدرجة الثالثة بالدوري الإسباني، اليوم الخميس في ذهاب دور الـ32 للمسابقة.

وأحرز ماركو أسينسيو ولوكاس فاسكيز هدفي ريال مدريد في الدقيقتين 63 و80 من ركلتي جزاء.

واضطر الفريقان للعب بـ 10 لاعبين عقب طرد باولو كالديرا لاعب فوينلابرادا وخيسوس فاييخو لاعب ريال مدريد في الدقيقتين 79 و89 على الترتيب.

وبات يكفي ريال مدريد، الذي خاض مباراة اليوم دون مجموعة كبيرة من نجومه الأساسيين، الخسارة بفارق هدف واحد في مباراة الإياب التي ستقام بملعبه، لحجز بطاقة التأهل للدور التالي.

ووضعت أندية ريال سوسييداد وليفانتي ولاس بالماس قدما في دور الـ 16 أيضًا.

وفاز ريال سوسييداد 1/0 على مضيفه لييدا إيسبورتيو، فيما تغلب لاس بالماس 4/1 على مضيفه ديبورتيفو لاكورونيا، وليفانتي على مضيفه جيرونا بهدفين نظيفين.