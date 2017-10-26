شاهد.. هدف مذهل في تدريبات بروسيا دورتموند (فيديو)

رغم أنه عانى من إصابة أبعدته عن الملاعب لعدة أشهر؛ إلا أن الظهير الأيسر البرتغالي رفائيل غوريرو سجل هدفًا مذهلًا خلال تدريبات فريقه بروسيا دورتموند الألماني.

وخلال التدريبات تلقى غوريرو تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء لكنه استدار بجسده وحوّلها بكعب قدمه مباشرة في الزاوية المقابلة من المرمى.

وعاد غوريرو إلى المباراة خلال الفوز الساحق بخماسية نظيفة على ماغدبيرغ المنتمي للدرجة الثالثة في الدور الثاني لكأس ألمانيا يوم الثلاثاء.

وتماسك ماغدبيرغ صاحب الضيافة، الذي فاز أيام مجده بثلاثة ألقاب للدوري في ألمانيا الشرقية إضافة إلى كأس أبطال الكؤوس الأوروبية 1974، لمدة 41 دقيقة قبل أن يضع غونزالو كاسترو دورتموند في المقدمة بعد دقيقة واحدة من نزوله بديلًا.

وأضاف ألكسندر إيسيك وأندريه يارمولينكو ومارك بارترا وشينغي كاغاوا باقي الأهداف بعدما صال الفريق الزائر وجال في الشوط الثاني.