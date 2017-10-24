بروسيا دورتموند يهزم ماجديبورغ بخماسية نظيفة ويتأهل لدور الـ16 بكأس ألمانيا

المصدر: د -ب-أ

تأهل بروسيا دورتموند لدور الستة عشر بكأس ألمانيا لكرة القدم بعدما اكتسح مضيفه ماجديبورغ 5 / صفر اليوم الثلاثاء في الدور الثاني من مسابقة الكأس.

وسجل أهداف دورتموند كل من غونزالو كاسترو في الدقيقة 41 وأليكسندر إسحاق في الدقيقة 47 وأندريه يارمولنكو من ركلة جزاء في الدقيقة 73 ومارك بارترا في الدقيقة 79 وشينغي كاغاوا في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

يذكر أن بروسيا دورتموند هو حامل اللقب حيث فاز بالمباراة النهائية لنسخة العام الماضي على حساب آينتراخت فرانكفورت 2 / 1.

ويملك دورتموند أربعة ألقاب في هذه المسابقة علما بأن أكثر الأندية تتويجا بلقب البطولة هو بايرن ميونخ حيث فاز بـ18 لقبا.

كما فاز إنغولشتاد على فيورث 3 / 1 ليصعد بدوره لدور الستة عشر.

وسجل أهداف إنغولشتاد أولمونج كوهن من ركلة جزاء في الدقيقة 48 وشتيفان ليكس في الدقيقة 83 و ألفريد موراليس في الدقيقة 87 فيما سجل هدف فيورث الوحيد ديفيد راوم في الدقيقة 46.

واكتسح آينتراخت فرانكفورت مضيفه شفاينفورث 4 / صفر.

وسجل أهداف فرانكفورت سباستيان هيلير (هدفين) في الدقيقتين 14 و58 وماريوس وولف في الدقيقة 63 وداني بلوم في الدقيقة 85.

كما تأهل فريق باير ليفركوزن إلى دور الستة عشر بتغلبه على يونيون برلين 4 / 1.

وسجل أهداف باير ليفركوزن جوليان برانديت ولوكاس نيكولاس ألاريو وفيندل بورجي، من ركلة جزاء، وتشارليز أرانغويز في الدقائق 36 و58 و89 والأخيرة من المباراة، فيما سجل هدف يونيون برلين الوحيد دينيس داوبي في الدقيقة 46.

وتأهل أيضا لدور الستة عشر فريق شالكة إثر تغلبه على مضيفه فيهين فيسبادن 3 / 1.

وسجل أهداف شالكة فرانكو دي سانتو في الدقيقة 27 وغويدو برغشتلار في الدقيقة 30 وألف مينتزل، لاعب فيهين، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 54 ، فيما سجل هدف فيهين الوحيد اللاعب ديفيد بلاشا في الدقيقة 76.

وانتزع فريق بوروسيا مونشنغلادباخ بطاقة التأهل لدور الستة عشر بتغلبه على مضيفه فورتونا دوسلدورف بهدف نظيف سجله ثورغان هازارد في الدقيقة 52.

كما تأهل أيضا بادربورن بعد تغلبه على ضيفه بوخوم بهدفين نظيفين سجلهما سفين ميتشيل وماسيا واسي في الدقيقتين السابعة و85.

وأنهى فريق بوخوم المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد جان غياميرا في الدقيقة 70.