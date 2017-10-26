كان عاشقًا لكريستيانو وكتب اسمه في كل مكان.. رونالدو يقابل عائلة الطفل ضحية زلزال المكسيك (فيديو)

أظهر كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد ومنتخب البرتغال، الجانب الإنساني من شخصيته حينما قابل عائلة الطفل سانتياغو فلوريس مورا، الذي توفى خلال زلزال المكسيك الشهر الماضي، حينما دمر الزلزال مدرسته.

وقالت والدة الطفل التي قابلت رونالدو برفقة زوجها وابنها الثاني، إن الطفل الراحل كان أكثر من عاشق لرونالدو.

ووجهت السيدة حديثها لرونالدو بحسب ذا صن “كان يكتب اسمه في كل مكان”

“كان زملاؤه بالمدرسة يطلقون عليه سانتياغو فلوريس مورا كريستيانو رونالدو”.

“كان يحلم بمقابلتك لكنه الآن مع الله”.

وتابعت السيدة “آخر ما نريده هو الشهرة أو المال، نريد رونالدو فقط أن يقرأ ما كتبه الطفل عنه”.

وواصلت السيدة حديثها لرونالدو :”أريد أن تعرف أنه عشقك كما لو كنت والده، لم يعجب بشخص قط مثلك أنت ووالده”.

وتواجد سيرجيو راموس لاعب ريال مدريد وقائده أيضا في المقابلة، كما ألتقطت معه العائلة المكسيكية عددًا من الصور، على هامش مقابلة كريستيانو رونالدو.