صورة حكمة بولندية حسناء تشعل المواقع الاجتماعية وتجلب لها آلاف المعجبين (فيديو)

صنعت كارلوينا بوجار البالغة من العمر “20 سنة” الحدث على المواقع الاجتماعية؛ بعدما ارتفع عدد متابعيها بشكل قياسي في فترة وجيزة، وذلك بعد نشرها صورة لها تقود إحدى لقاءات كرة القدم في بولندا.

وتدرس الشابة الحسناء القانون في جامعة كراكوف البولندية ،وتدير لقاءات لكرة القدم كحكم ساحة ،رغم كونها لا تتجاوز 20 سنة.

Runda jesienna taka jest ???? Fot. @instafotopyk ❤️ #referee #football #match A post shared by Karolina Bojar (@bojarmeow) on Oct 23, 2017 at 7:26am PDT

ونشرت كارولينا صورة لها من إحدى اللقاءات ،وهي الصورة التي ساهمت في زيادة عدد متابعيها بشكل كبير في وقت قياسي، ووصفت من طرف الصحافة البولندية بالحكمة الحسناء.

وبدأت ظاهرة الحكام النساء تزداد في كرة القدم الأوروبية ،وتصل لمستوى الصفوة ،خصوصًا في ألمانيا ،حيث أدارت إحدى الحكمات لقاء في الدوري الألماني الدرجة الأولى.

ووصل عدد متابعي بوجار إلى 32 ألفًا على موقع إنستغرام.