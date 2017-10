داعش يهدّد روسيا باستهداف بطولة كأس العالم 2018 بإيذاء ميسي (صورة)

توعد تنظيم داعش الإرهابي، باستهداف بطولة كأس العالم لكرة القدم المقررة في روسيا 2018، عن طريق إيذاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ونشرت صحيفة “ميرور” الإنجليزية، تقريرًا قالت فيه إن عناصر التنظيم الإرهابي، أغرقوا مواقع التواصل الاجتماعي بصورة عليها ميسي، وهو يبكي دمًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصورة التي نشرها التنظيم، تحمل الشعار الرسمي للبطولة التي ستقام مبارياتها في 11 مدينة روسية في الفترة من 14 يونيو وحتى 15 يوليو 2018، دون الحديث هل سيتم استهداف اللاعبين فقط أم المشجعين أيضًا.

Pro-#ISIS media unit Wafa’ Foundation continues to threaten 2018 FIFA #WorldCup, this time using an image of #LionelMessi in a prison outfit pic.twitter.com/isB8RDKYAK

— SITE Intel Group (@siteintelgroup) ٢٤ أكتوبر، ٢٠١٧