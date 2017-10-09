فيديو يُظهر لحظة أسر داعش لروسيين في سوريا

بث تنظيم داعش فيديو على شبكة الإنترنت، يُظهر أسر التنظيم لروسيين اثنين، هما رومان زابولوتني، وغريغوري توركان.

ويُظهر مقطع الفيديو، زابولوتني، وهو يحاول إخبار أحد المسلحين أن لديه معلومات عن الأسلحة، دون التوضيح عن أي أسلحة يتحدث.

وأضاف باللغة الروسية قائلًا: “لدي معلومات عن الأسلحة، عملت مع البطاقات، لم أكن في دير الزور، ذهبنا مع المعلومات إلى مقرنا”.

وكان التنظيم أعلن سابقًا عن القبض على “جنديين روسيين” في سوريا، بينما بث التنظيم مقطع الفيديو الذي يظهر فيه الجنديان عبر وكالة أعماق.

وبحسب زابولوتني، تم القبض عليهما أثناء هجوم مضاد لمسلحي تنظيم داعش.

بيان وزارة الدفاع الروسية

من جانبها، نفت وزارة الدفاع الروسية القبض على أي عنصر من الجيش الروسي في سوريا.

وقال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، ديمتري بيسكوف: “إن موسكو مشغولة بمصير المواطنين الروس الذين تم القبض عليهم من قبل المسلحين”.

وأضاف “أن الكرملين ليس لديه فرصة للتعامل مع مصيرهم ولكن الخدمات ذات الصلة ستستخدم كل الفرص لإنقاذ هؤلاء المواطنين”.

بدوره، قال نائب رئيس مجلس الدوما في مدينة روستوف على نهر الدون، أناتولي كوتلياروف: “إن تنظيم داعش أقدم على إعدام رومان زابولوتني، والأسير الثاني غريغوري تسوركانوف حرقًا على غرار ما فعلوه بالطيار الأردني الذي أسروه على الأراضي السورية “.

من جانبه، قال نائب رئيس لجنة مجلس الدوما لشؤون رابطة الدول المستقلة، والتكامل الأوراسي والعلاقات مع أبناء الوطن في الخارج، فيكتور فودولاتسكي، إنه واثق بنسبة 99% أن هذين الأسيرين لم يعودا على قيد الحياة.