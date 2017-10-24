حفل توزيع جوائز الفيفا.. لمن صوَّت العرب ميسي أم كريستيانو رونالدو؟

صوت 15 من عمداء المنتخبات العربية على جائزة أفضل لاعب في العالم، حسب الاتحاد الدولي لكرة القدم لسنة 2017، مقابل غياب تصويت كل من الكويت الموقوف دوليا والإمارات وموريتانيا والصومال وليبيا واليمن الذين لم يصوتوا لأسباب مجهولة.

وصوت كل من عمداء الجزائر ومصر والعراق والأردن وقطر وتونس ولبنان وجيبوتي والسعودية والسودان وعمان والبحرين لفائدة البرتغالي كريستيانو رونالدو أولا فيما صوت عمداء المغرب وفلسطين للحارس الإيطالي جانلويجي بوفون وصوت عميد منتخب سوريا لليونيل ميسي.

وجاء تصويت قادة المنتخبات العربية على الشكل الآتي :

عصام الحضري ( مصر ) : رونالدو – نيمار – ليونيل ميسي

المهدي بنعطية ( المغرب ) : بوفون – ديابلا – رونالدو

أسامة هوساوي ( السعودية ) : رونالدو – نيمار – ميسي

أيمن المثلولي ( تونيس ) : رونالدو – نيمار – بوفون

رايس مبوحلي ( الجزائر ) : رونالدو – بوفون – ميسي

عامر شفيع ( الأردن ) : رونالدو – ميسي – بوفون

فراس الخطيب ( سوريا ) : ميسي – نيمار – راموس

محمد قاصد ( العراق ) : رونالدو – نيمار – ميسي

حسن الهيدوس ( قطر ) : رونالدو – نيمار – بوفون

حسن معتوق ( لبنان ) : رونالدو – ميسي – نيمار

داهم محمد قادر ( جيبوتي ) : رونالدو – ميسي – مارسيلو

عبد اللطيف البهداوي ( فلسطين ) : بوفون – رونالدو – إنييستا

محمد عثمان طاهر ( السودان ) : رونالدو – كارفخال – أوباميانغ

أحمد المحيجري ( عمان ) : رونالدو – ميسي – توني كروس

محمد عباس ( البحرين ) : رونالدو – نيمار – ميسي

أما تصويت أبرز مدربي المنتخبات العربية فجاء على الشكل الآتي مع الإشارة لكون بعضهم غادر منصبه كما وقع في الجزائر والسعودية :

الإسباني لوكاس الكازار ( الجزائر ) : نيمار – ميسي – راموس

التشيكي ميروسلاف سكوب ( البحرين ) : رونالدو – ميسي – مارسيلو

كسوم موسى ( جيبوتي ) : رونالدو – ميسي – مارسيلو

الأرجنتيني هيكتور كوبر ( مصر ) : ميسي – رونالدو – نيمار

العراقي باسم قاسم ( العراق ) : رونالدو – نوير – نيمار

الإماراتي عبد الله المسفر ( الأردن ) : رونالدو – ميسي – ديبالا

ميودراج رادولوفيتش ( لبنان) : رونالدو – ميسي – بوفون

الفرنسي هيرفي رونار ( المغرب ) : رونالدو – ميسي – نيمار

الهولندي بيم فيربيك ( عمان ) : رونالدو – ميسي – نيمار

الفلسطيني عبد الناصر بركات ( فلسطين ) : رونالدو – بوفون – سواريز

الإسباني فيليكس سانشيز ( قطر ) : ميسي – نيمار – رونالدو

الهولندي فان مارفيك ( السعودية ) : رونالدو – ميسي – نيمار

السودان أحمد محمد عبد الله ( السودان ) : رونالدو – كارفخال – أوباميانغ

السوري أيمن الحكيم ( سوريا ) : رونالدو – نيمار – ميسي

التونسي نبيل معلول ( تونس ) : رونالدو – نيمار – بوفون

واختار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بصفته عميدًا لمنتخب البرتغال التصويت لفائدة زميله في ريال مدريد الكرواتي لوكا مودريتش في الصف الأول، متبوعا بعميد ريال مدريد المدافع الإسباني سيرجيو راموس، وفي المركز الثالث البرازيلي مارسيلو زميله أيضا في الفريق.

بينما اختار ليونيل ميسي كعميد لمنتخب بلاده الأرجنتين، منح الصف الأول لزميله الأوروغوياني لويس سواريز، متبوعا بالإسباني إنييستا عميد برشلونة، ثم في المركز الثالث صوت للبرازيلي نيمار في مفاجأة غير متوقعة.

واختار الكرواتي لوكا مودريتش عميد منتخب كرواتيا التصويت لزميله البرتغالي كريستيانو رونالدو في الصف الأول، ثم منح الصف الثاني للأرجنتيني ليونيل ميسي، وهو تصويت قد يكون وراءه إيفان راكيتش لاعب برشلونة، وصديق مودريتش المقرب، فيما منح الصف الثالث للألماني توني كروس.

واختار سيرجيو راموس عميد ريال مدريد ومنتخب إسبانيا، منح الصف الأول لزميله البرتغالي كريستيانو رونالدو، والصف الثاني لنجم برشلونة ريال مدريد؛ لإرضاء زملائه من برشلونة في منتخب إسبانيا، بينما اختار لوكا مودريتش في الصف الثالث.

وجاء تصويت الحارس الإيطالي جانلويجي بوفون -أيضا- مفاجئا؛ لكونه منح الصف الأول لغريمه وقاتل حلمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، والصف الثاني لزميله في الفريق الأرجنتيني باولو ديبالا والصف الثالث للكرواتي لوكا مودريتش.

وصوت داني ألفيس عميد منتخب البرازيل على الثلاثي المرشح للفوز النهائي؛ لكن بشكل مقلوب إذ منح الصف الأول لنيمار، والثاني لميسي، والثالث لرونالدو؛ رغم العداوة بينهما لكنه بالتأكيد حاول إرضاء صديقيه في منتخب البرازيل، مارسيلو وكاسيميرو.

واختار أريين روبين عميد منتخب هولندا، التصويت لفائدة البرتغالي كريستيانو رونالدو في الصف الأول، متبوعا بسيرجيو راموس ومارسيلو.

وبالنسبية للمدربين اختار سامباولي مدرب الأرجنتين، التصويت لميسي في الصف الأول؛ لكنه منح الصف الثاني لرونالدو، والثالث للبرازيلي مارسيلو .

وأخرج ديدييه ديشامب مدرب فرنسا ميسي من اختياراته؛ وفضل التصويت على البرتغالي رونالدو، ثم البرازيلي نيمار، فالإيطالي بوفون.

وجاء تصويت تيتي مدرب البرازيل -أيضا- مفاجئا؛ لكونه منح الصف الأول للبرتغالي رونالدو والثاني لنيمار والثالث لميسي.

واختار خواكيم لوف مدرب ألماني التصويت للثنائي الألماني توني كروس ومانويل نوير، وفي الصف الثالث البرازيلي نيمار، وأخرج من تصويته النجمين ميسي ورونالدو.

أما مدرب منتخب إيطاليا فونتورا فصوت لرونالدو ثم بوفون ثم ميسي واختار أدفوكات مدرب هولندا التصويت لفائدة ميسي أولا، ثم رونالدو ثانيا، فنيمار ثالثا.

أما مدرب المنتخب البرتغالي فيرناندو سانتوس، فقد صوّت لنجمه الأول وعميد المنتخب كريستيانو رونالدو، ثم لوكا مودريتش، فليونيل ميسي ثالثا.

وابتعد جوليان لوبيتيجي مدرب منتخب إسبانيا عن صراع الكبار، وصوّت لفائدة لاعبيه سيرجيو راموس وداني كارفخال وأندرياس إنييستا.