شاهد.. رد فعل ميسي بعد فوز رونالدو (فيديو)

ترقب متابعو كرة القدم اليوم الإثنين حفل الفيفا لأفضل لاعب في العالم والذي أُقيم في العاصمة البريطانية لندن.

ولحظة إعلان فوز البرتغالي كريستيانو رونالدو سلِّطت العيون على رد فعل منافسه ليونيل ميسي.

وفور إعلان اسم رونالدو بالفوز بالجائزة أظهرت الكاميرا ابتسامة واضحة من ميسي رغم خسارته الجائزة للعام الثاني على التوالي ومعادلة رونالدو له بالتتويج بالجائزة 5 مرات.

وغالبًا ما تسلط الأضواء على ردة فعل الخاسر بين رونالدو وميسي في حفلات توزيع الكرة الذهبية، منذ بداية الصراع بينهما العام 2008.

وأحرز ميسي الجائزة أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015، في حين أحرز رونالدو لقب الجائزة أعوام 2008 و2013 و2014 و2016 و2017.

وكسب رونالدو 43.16% من الأصوات، مقابل 19.52% لميسي و6.97 لنيمار.