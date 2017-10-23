جوائز الفيفا 2017.. زيدان أفضل مدرب وبوفون أفضل حارس

المصدر: د ب أ

نال الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، المكافأة المناسبة لمسيرته الرائعة في الموسم الماضي مع فريقه، وتُوِّج، اليوم الإثنين، بجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2017 في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وتسلم الجائزة اليوم خلال الحفل السنوي للفيفا، والذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن.

وتفوق زيدان على ماسيمليانو آليغري، مدرب يوفنتوس، وأنطونيو كونتي، مدرب تشيلسي.

وللعام الثاني على التوالي، دخل زيدان في منافسة شرسة على لقب أفضل مدرب.

وخسر زيدان هذا الصراع في العام الماضي لصالح الإيطالي كلاودو رانييري المدير الفني السابق لليستر سيتي الإنجليزي فيما حل فيرناندو سانتوس المدير الفني للمنتخب البرتغالي ثالثًا.

ولكن زيدان فاز بالجائزة هذه المرة متفوقًا على الإيطاليين الآخرين أنطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي وماسيميليانو آليغري المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي.

وقاد كونتي فريق تشيلسي للفوز بلقب الدوري كما قاد آليغري فريق يوفنتوس لإحراز لقب الدوري للموسم السادس على التوالي والجمع بين ثنائية الدوري والكأس في إيطاليا للموسم الثالث على التوالي محققًا بهذا رقمين قياسيين.

ورغم هذا، أحرز زيدان الجائزة هذه المرة بعدما قاد الفريق لتحقيق عروض رائعة في الموسم الماضي من ناحية كما فاز معه بثنائية الدوري ودوري الأبطال الأوروبي بخلاف الفوز في مطلع الموسم الحالي بلقبي السوبر الإسباني والأوروبي.

وأصبح ريال مدريد بقيادة زيدان أول فريق يحرز لقب دوري الأبطال لموسمين متتاليين منذ أن نجح ميلان الإيطالي في هذا عام 1990.

وأعرب الفرنسي زين الدين زيدان عن سعادته البالغة بالتتويج اليوم بجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2017 في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

في البداية قال زيدان: “لا أجيد التحدث باللغة الإنجليزية وسأتحدث إليكم باللغتين الإسبانية والفرنسية”.

وأضاف “هذه الجائزة تعني الكثير بالنسبة لي خاصة وأنني أتسلمها وسط أساطير كرة القدم على مر العصور”.

وأشار “أتوجه بالشكر للاعبين فأنا محظوظ بتدريب كوكبة من أفضل لاعبي العالم وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو”.

وأوضح “كما أتوجه بالشكر إلى أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي وماسيمليانو آليغري مدرب يوفنتوس، المنافسان لي على الجائزة”.

وأكد “كما أشكر زوجتي أحبك كثيرًا لأنك دائمًا تقفي بجواري”.

وأضاف الإيطالي جانلويجي بوفون حارس المرمى المخضرم لفريق يوفنتوس والمنتخب الإيطالي لكرة القدم جائزة جديدة إلى سجل إنجازاته وفاز بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2017 في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وتفوق بوفون في الصراع على الجائزة على الكوستاريكي كيلور نافاس حارس ريمدريد ال والألماني الدولي مانويل نيوير حارس مرمى بايرن ميونخ الألماني على جائزة أفضل حارس مرمى.

وقدّم الفيفا في حفله السنوي هذه المرة هذه الجائزة للمرة الأولى.

وقاد بوفون فريق يوفنتوس للفوز بلقب الدوري الإيطالي للموسم السادس على التوالي كما حافظ على نظافة شباكه في 600 دقيقة متتالية بدوري الأبطال الأوروبي ليتفوق على نافاس الذي فاز مع ريال مدريد بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا بخلاف دوره البارز في تأهل منتخب بلاده لكأس العالم 2018.

كما تفوق على الألماني مانويل نيوير حارس مرمى بايرن ميونخ الألماني علمًا بأن نيوير حافظ على نظافة شباكه في مباريات مهمة للغاية مع بايرن والمنتخب الألماني.