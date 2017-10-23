جوائز الفيفا 2017.. جيرو يحرز جائزة بوشكاش (فيديو)

– تُوِّج الفرنسي الدولي أوليفيه جيرو نجم آرسنال الإنجليزي اليوم الإثنين بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم لعام 2017 في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وذلك عن هدفه لآرسنال في مرمى كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي منتصف الموسم الماضي.

وتسلم جيرو الجائزة اليوم خلال الحفل السنوي للفيفا والذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن.

واشتعل الصراع على الجائزة بين 3 أهداف وصلت للمرحلة النهائية من التنافس والتي حسمت فيها الجائزة من خلال تصويت الجماهير على موقع الفيفا بالإنترنت حتى قبل دقائق من حفل الفيفا اليوم.

والأهداف الثلاثة التي تنافست على الجائزة هي:

– هدف جيرو : توج جيرو هجمة مرتدة سريعة لفريقه آرسنال بلمسة سحرية بعقب القدم ليحول الكرة إثر تمريرة من زميله التشيلي أليكسيس سانشيز إلى داخل مرمى كريستال بالاس في مباراة الفريقين بالدوري الإنجليزي في أول يناير الماضي.

– هدف اللاعبة الفنزويلية الناشئة ديينا كاستيانوس: أثارت كاستيانوس (18 عامًا) الجميع خلال بطولة كأس العالم للناشئات (تحت 17 عامًا) عندما سجلت هدفين رائعين في مرمى المنتخب الكاميروني خلال مباراة الفريقين التي انتهت بفوزز فنزويلا 2 / 1 في دور المجموعات. ووقع الاختيار على الهدف الثاني كأفضل هدف في البطولة حيث سددت الكرة من منتصف الملعب بعد ثوان من هدف التعادل للكاميرون لتحرز هدفًا رائعًا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة وتقود فريقها للفوز باللقب بعدما فشلت حارسة الكاميرون في التصدي للكرة. وأقيمت المباراة في الثالث من أكتوبر 2016.

– هدف حارس المرمى الجنوب أفريقي أوسكارين ماسولوكي: تقدم ماسولوكي حارس مرمى فريق باروكا لمعاونة زملائه داخل منطقة جزاء أورلاندو بايرتس إثر ضربة ركنية وذلك في الدقيقة الأخيرة من مباراة الفريقين في دوري جنوب أفريقيا عندما كان أورلاندو متقدمًا بهدف نظيف. ورغم ابتعاد الكرة عن المرمى بعد تنفيذ الضربة الركنية، لحق بها الحارس وسددها خلفية مزدوجة لتسكن المرمى بشكل رائع.

وتُوِّجت جماهير سلتيك الإسكتلندي بجائزة أفضل جماهير لعام 2017 في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم

وأحرزت سارينا فيغمان المدير الفني للمنتخب الهولندي جائزة أفضل مدرب لكرة القدم النسائية في العالم لعام 2017 في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) .

وتسلم النجم الهولندي السابق ماركو فان باستن الجائزة اليوم خلال الحفل السنوي للفيفا والذي أُقيم في العاصمة البريطانية لندن نيابة عن مواطنته التي لم تحضر الحفل لارتباطها بإحدى المباريات مع فريقها.