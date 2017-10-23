ماركا تكشف هوية الفائز بالكرة الذهبية

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الإثنين، عن هوية اللاعب الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم في حفل الفيفا السنوي الذي يقام اليوم في العاصمة البريطانية لندن.

ويتنافس البرتغالي كريستيانو رونالدو مع الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار على الجائزة.

وأوضحت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن رونالدو سيفوز بالجائزة اليوم للمرة الثانية على التوالي والخامسة في تاريخه ليعادل رقم ليونيل ميسي.

وأحرز ميسي الجائزة 5 مرات أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015، في حين فاز بها رونالدو أعوام 2008 و2013 و2014 و2016.

وأسهم رونالدو (32 عامًا) في فوز فريقه ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني وكأس السوبر الأوروبي وكأس السوبر الإسباني الموسم الماضي، كما أحرز جائزة هدف دوري أبطال أوروبا.

وفي المقابل فاز ميسي (30 عامًا) ونيمار (52 عامًا) بلقب كأس إسبانيا فقط، عندما كان سويًا في برشلونة قبل أن يرحل نيمار إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضي مقابل 222 مليون يورو.

يشار إلى أن رونالدو وميسي يتواجدان ضمن أفضل 3 لاعبين في العالم للمرة العاشرة على التوالي.

كما أوضحت “ماركا” أن مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان سيفوز بجائزة أفضل مدرب، رغم المنافسة الشرسة مع الإيطالي ماسيمليانو آليغري مدرب يوفنتوس الإيطالي، والإيطالي الآخر أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة المقربة من ريال مدريد إلى تواجد الكرواتي لوكا مودريتش والبرازيلي مارسيلو والإسباني سيرجيو راموس والألماني توني كروس والبرتغالي كريستيانو رونالدو من الفريق الملكي ضمن تشكيلة أفضل فريق في الموسم الماضي.