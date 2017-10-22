كريستيانو رونالدو.. كثير من البريق وقليل من الغيوم

على مدار الشهور الماضية، قدّم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد الإسباني الصورة التي يتمناها كل لاعب ولكنه قدّم أيضًا الصورة التي يرغب كل لاعب في تجنبها.

ويبدو رونالدو هو المرشح الأقوى للفوز غدًا الإثنين بجائزة “الأفضل” التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأفضل لاعب في العالم في 2017.

وأكد رونالدو جدارته بالجائزة حيث أثبت أنه بطل حقيقي من خلال الفوز مع ريال مدريد بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي ليكون اللقب الرابع له في دوري الأبطال علما بأن أحد هذه الألقاب كان مع فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ورغم كل هذا الأداء الراقي الذي يقدّمه رونالدو على أرض الملعب، مثل اللاعب أمام القضاء الإسباني في 31 يوليو الماضي بتهمة التهرب الضريبي لعدم سداده 14.7 مليون يورو (16.7 مليون دولار) قيمة الضرائب المستحقة عليه عن دخله من حقوق دعائية.

وقال رونالدو (32 عامًا)، الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 4 مرات سابقة إن “ما يزعج الناس هو سطوعي، الحشرات فقط تطارد الأضواء الساطعة”.

وذكرت تقارير صحفية قبل أيام أن رونالدو لم يتصالح مع وزارة الخزانة الإسبانية وسلطات الضرائب ورفض سداد الضرائب المستحقة عليه وهو ما يهدده بالسجن 7 سنوات.

وكان رونالدو أبرز نجوم الموسم الماضي حيث لعب دورًا بارزًا في فوز ريال مدريد بلقبي الدوري الإسباني ودوري الأبطال الأوروبي.

وفي دوري الأبطال، سجل رونالدو 10 أهداف في أدوار الـ 8 وقبل النهائي والنهائي رغم مواجهة منافسين أقوياء هم بايرن ميونخ الألماني وأتلتيكو مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي على الترتيب.

وبعد أيام قليلة من إنهاء الموسم مع ريال مدريد، تحول تركيز رونالدو إلى مشاركة المنتخب البرتغالي في كأس القارات 2017 في روسيا.

وذكرت العديد من وسائل الإعلام البرتغالية أن رونالدو يرغب في الرحيل عن صفوف ريال مدريد في ظل هذه الاتهامات بالتهرب الضريبي.

وأوضحت صحيفة “ريكورد” البرتغالية: “لن يعود كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد.. اللاعب البرتغالي اتخذ قراره”.

واعتبرت هذه الأنباء في إسبانيا محاولة من اللاعب للضغط على ريال مدريد من أجل تحميل النادي الغرامة المالية المتوقعة على اللاعب في هذه القضية.

ومع خروجه مع المنتخب البرتغالي من المربع الذهبي لكأس القارات، حصل رونالدو على إجازة دون توضيح مستقبله.

وجاءت الرسالة التي انتظرتها جماهير ريال مدريد خلال مقابلة مع صحيفة “ماركا” الإسبانية الرياضية في 25 يوليو الماضي حيث قال إن “الفوز بألقاب مهمة مع فريقي في الموسم الماضي كان أمرًا رائعًا للغاية مثل الفوز أيضًا بالجوائز الفردية، تكرار هذا سيكون رائعًا”.

ورغم عدم مشاركته في فترة الإعداد مع ريال مدريد قبل بداية الموسم الحالي، عاد رونالدو إلى صفوف ريال مدريد بشكل رائع حيث شارك لدقائق قليلة مع الفريق في مباراة السوبر الأوروبي مطلع أغسطس الماضي ليساهم في فوز الفريق على مانشستر يونايتد الإنجليزي والتتويج بلقب السوبر الأوروبي.

وبعدها بأيام قليلة، شارك رونالدو بديلا في مباراة الذهاب أمام برشلونة في كأس السوبر الإسباني وسجل هدفًا غاليًا ليقود الفريق إلى الفوز على برشلونة، ولكن سعادته لم تكتمل حيث طرد في نفس المباراة ليغيب عن لقاء الغياب كما غاب عن أول 4 مباريات لفريقه في رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإسباني بسبب عقوبة الإيقاف، التي فرضت عليه نتيجة دفعه حكم اللقاء بعد واقعة الطرد في السوبر الإسباني.

وبعد انتهاء الإيقاف، عاد رونالدو للتألق وهز الشباك مع ريال مدريد وإن عانده الحظ في العديد من الفرص.

ويدرك رونالدو، من خلال الخبرة التي اكتسبها في السنوات الماضية، أن الأهداف ستأتي في أي وقت وأن نتائج الموسم لن تحسم في الفترة الحالية، حيث لا يزال الموسم في مراحله الأولى فيما ستكون مرحلة الحسم في أبريل أو مايو المقبلين.