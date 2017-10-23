برشلونة يطارد معادلة إنجاز تاريخي في كأس ملك إسبانيا

يبدأ فريق برشلونة حملة الدفاع عن لقبه بطلا لكأس ملك إسبانيا، غدا الثلاثاء، بمواجهة ريال مورسيا، ويطارد إنجازا تاريخيا غاب عن المسابقة منذ نسخة 1933.

وفاز برشلونة بلقب كأس الملك 29 مرة، وهو رقم قياسي، كما توج باللقب في المواسم الثلاثة الماضية ويبحث عن لقب رابع؛ يعادل من خلاله إنجاز فريقي ريال مدريد وأتلتيك بلباو.

وفاز الفريقان بلقب كأس ملك إسبانيا 4 مرات متتالية، لكن الإنجاز لم يكرره أي فريق آخر منذ نسخة 1933.

وفاز ريال مدريد باللقب 19 مرة، وخسر النهائي 20 مرة، لكنه حقق اللقب 4 مرات متتالية سنوات 1905 و1906 و1907 و1908.

كما فاز أتلتيك بلباو باللقب 23 مرة، وخسر النهائي 13 مرة، وفاز باللقب بدوره 4 مرات متتالية وكانت في نسخ 1930 و1931 و1932 و1933 .

ويعتبر فريقا برشلونة وريال مدريد من أكثر الفرق لعبا للنهائي بـ39 نهائيا متبوعين بأتلتيك بلباو بـ36 نهائيا، لكن برشلونة يتفوق بعدد الألقاب بـ29 لقبا، مقابل 23 لبلباو، و19 لريال مدريد، و10 ألقاب لأتلتيكو مدريد.