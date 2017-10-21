برشلونة يعزز صدارته في ترتيب الدوري الإسباني بتغلبه على مالاغا

عزز برشلونة صدارته للدوري الإسباني بتغلبه على ملقة 2 / صفر اليوم السبت في المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني، والتي شهدت أيضا فوز فالنسيا على إشبيلية 4 / صفر وريال بيتيس على ألافيس 2 / صفر وتعادل ليفانتي مع خيتافي 1/1.

وأنهى برشلونة الشوط الأول متقدما بهدف سجلة جيرارد دولوفيو في الدقيقة الثانية.

وفي الشوط الثاني، أضاف أندريس إنييستا الهدف الثاني في الدقيقة 56.

ورفع برشلونة رصيده إلى 25 نقطة بفارق أربع نقاط عن فالنسيا أقرب ملاحقيه وبفارق ثماني نقاط عن منافسه اللدود ريال مدريد، الذي يمكنه تقليص الفارق، غدا الأحد، عندما يواجه إيبار.

فيما توقف رصيد مالاغا عند نقطة واحدة في المركز العشرين الأخير.

وحافظ برشلونة، بهذا الفوز، على سجله خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم حيث فاز في ثماني مباريات وتعادل في واحدة.

بينما ما زال مالاغا يبحث عن فوزه الأول في الدوري حيث خسر في ثماني مباريات وتعادل في واحدة.