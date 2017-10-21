مباراة برشلونة ومالاغا.. هدف أول للبرسا من خطأ تحكيمي فادح (فيديو)

أحرز جيرارد دولوفيو، لاعب فريق برشلونة الإسباني، الهدف الأول في شباك ضيفه مالاغا، بالدقيقة الثانية من زمن المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب “كامب نو”، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الليغا، رغم تخطي الكرة بشكل واضح الخط جانب المرمى ليحتسبه الحكم في خطأ فادح.

هدف برشلونة الأول في مرمى ملقا كاملا HD @FAHADHD24_ pic.twitter.com/BQhEvx3bAq — F24 (@FAHAD__GOAL55) October 21, 2017

يذكر أن برشلونة يغرد منفردا في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بعدما حقق العلامة الكاملة في السبع جولات الأولى ثم تعادل خارج ملعبه أمام أتلتيكو مدريد، ليملك في رصيده 22 نقطة، فيما يتذيل مالاغا الترتيب برصيد نقطة واحدة فقط جمعها من التعادل أمام أتلتيك بلباو 3/3.