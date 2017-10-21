رئيس برشلونة يؤكد الرغبة في الاستمرار بالدوري الإسباني رغم أزمة الاستقلال

أكد جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، اليوم السبت، حرص ناديه على الاستمرار في دوري الدرجة الأولى الإسباني، حتى في حالة استقلال إقليم كتالونيا عن إسبانيا.

وتعقد حكومة إسبانيا اجتماعًا غير عادي لبحث أزمة استقلال كتالونيا، بعد أن وجه رئيس الإقليم، كارلس بودغمون، خطابًا إلى رئيس الوزراء، ماريانو راخوي، هدد فيه بإعلان الاستقلال بصورة رسمية.

وأوضح بارتوميو خياراته إزاء مستقبل النادي خلال الاجتماع السنوي لبرشلونة، اليوم السبت، بعد أن كان قد أعلن في السابق أن الأعضاء ربما يساعدون في اتخاذ قرار الاستقلال.

وقال: “يمكنكم التأكد دومًا من أن هذا المجلس سيعمل دائمًا من أجل مصلحة النادي.. لن نخاطر أبدًا بمصلحة النادي أو مشاركته في أي منافسة، ولهذا السبب أقول لكل الأعضاء إننا نريد أن نواصل اللعب في الدوري الإٍسباني.. وبداية من اليوم فإن مشاركتنا (في الدوري الإسباني) مؤكدة.

“أعتقد أن الاستمرار بهذه الصيغة يصب في صالح الطرفين معًا، الدوري الإسباني وبرشلونة”.

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وكرر بارتوميو شعار الدعوة إلى “الحوار والاحترام والرياضة”، وهي العبارة التي رفعها النادي في لافتة كبيرة قبل مباراة الأربعاء الماضي التي فاز فيها على أولمبياكوس اليوناني في دوري أبطال أوروبا.

وأعلن رئيس برشلونة رفضه لاعتقال اثنين من قادة حركة استقلال كتالونيا أيضًا.

وقال عن ذلك: “نعرف أن برشلونة هو أكبر من مجرد أحد أندية كرة القدم، وإنه لا بد أن يسود الاحترام والترابط بين الجميع.. على مستوى جميع الأفراد والمؤسسات”.

“ولهذا السبب أرى أنه من غير المقبول في هذه البلاد وجود أشخاص في السجن بسبب آرائهم السياسية”.

وأشار رئيس برشلونة أيضًا إلى توقعات بتحقيق إيرادات قياسية تبلغ 897 مليون يورو (مليار دولار) خلال موسم 2017-2018، مضيفًا أن النادي يحقق تقدمًا في مفاوضات تهدف إلى العثور على رعاة لإعادة بناء ملعبه كامب نو.

وقال: “إن تجديد كامب نو مهم للغاية من أجل تحقيق إيرادات جديدة للنادي.. المفاوضات من أجل البحث عن شركة راعية لتجديد الملعب تسير بشكل جيد”.