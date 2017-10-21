برشلونة ينتقد الشروط الجزائية للاعبي ريال مدريد.. لماذا؟

انتقد نادي برشلونة الإسباني الشروط الجزائية التي يضعها غريمه ريال مدريد في عقود نجومه، والتي تبلغ مليار يورو في بعض الأحيان، مطالبًا بضرورة وضع حد لها.

وقال أوسكار غراو، المدير العام لبرشلونة، أمام الجمعية العمومية للفريق المنعقدة اليوم السبت :”المبلغ الذي يوضع كشرط جزائي لإلغاء عقد لاعب يجب أن يرتكز على قيمة الراتب السنوي للاعب، شرط جزائي بمليار يورو، لا يمكن أن تدافع عنه أمام المحكمة لهذا السبب.”

ورغم انتقاد ريال مدريد، قام برشلونة بوضع شرط جزائي في عقد الفرنسي عثمان ديمبيلي يبلغ 400 مليون يورو.

وفقد برشلونة نجمه البرازيلي نيمار، بعدما دفع باريس سان جيرمان مبلغ 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده.