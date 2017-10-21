ألفارو موراتا يسحر عشاقه خارج وداخل الملعب (فيديو)

أظهر المهاجم الإسباني ألفارو موراتا ،نجم تشيلسي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، قدراته الفائقة في السحر عبر مقطع فيديو مصور قام خلاله بإحدى الحركات الغريبة.

ونشرت أليس كامبيلو زوجة موراتا مقطع فيديو على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” لزوجها ،البالغ من العمر 24 عامًا، يستخدم خلاله الضوء، وحركات الخداع ،وخفة اليد في إظهار قدراته السحرية.

وكان لاعب ريال مدريد السابق، الذي من المقرر أن يبدأ ضد واتفورد في مباراة الدوري الممتاز ،في وقت لاحق اليوم السبت، تظاهر بابتلاع مصدر الضوء ،ثم سعل ونزل به إلى بطنه ،ثم أمسكه بيده مجددًا في حركة دأب السحرة على فعلها خلال عروضهم.

وسجل موراتا 7 أهداف ،وصنع اثنين، في 10 مباريات مع تشيلسي، علمًا أنه انتقل إلى البلوز الصيف الماضي ،قادمًا من ريال مدريد مقابل 55 مليون جنيه إسترليني.

ويتأخر تشيلسي بـ9 نقاط خلف مانشستر سيتي ،المتصدر بعد 8 جولات.