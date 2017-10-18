منظمات انفصالية ترفض دعوة برشلونة لحضور مباراة أولمبياكوس.. تعرف على السبب

أعلنت جمعية ثقافية كاتالونية ورابطة الجمعية الوطنية الكاتالونية رفضهما لدعوة إدارة برشلونة بالحضور في ملعب الكامب نو خلال لقاء أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا.

وكانت السلطات الإسبانية قد اعتقلت جوردي سانشيز رئيس رابطة الجمعية الوطنية الكاتالونية وجردي كوشارت الذي يدير حركة ثقافية مؤيدة للانفصال، وهو القرار الذي أدانته حكومة كاتالونيا وطالبت بإطلاق سراحهما، كما أدانه فريق برشلونة.

ورفض كل من أغوستي ألكوبيرو نائب رئيس الجمعية الوطنية وجوردي بوش نائب رئيس الجمعية الثقافية حضور اللقاء بدعوى عدم وجود إجماع من طرف أنصار الفريق على القرار.

وجاء في تغريدة للجمعية الوطنية أننا ” نعتقد أن الدعوة لا تعبر عن غالبية الأعضاء ولذلك نرفض الحضور.”

كما أصدرت الجمعية الثقافية بيانا جاء فيه أننا ” نقدر دعوة برشلونة للتضامن مع رئيس الجمعية لكننا لن نحضر اللقاء، ونترك مكانا فارغا للاحتجاج على غياب حرية التعبير والمطالبة بالحرية لرئيسنا.”

وينقسم عشاق برشلونة بين الانفصال والبقاء في إسبانيا وظهر خلال لقاء أتلتيكو مدريد حضور عدة مشجعين من برشلونة يعارضون الانفصال.