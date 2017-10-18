200 ألف متظاهر يجوبون شوارع برشلونة احتجاجًا على اعتقال مؤيدَيْن للانفصال (فيديو)

تظاهر نحو 200 ألف شخص من سكان إقليم كتالونيا، أمس الثلاثاء، للمطالبة بإطلاق سراح اثنين من النشطاء المطالبين بانفصال الإقليم بعد أن اعتقلتهما السلطات الأسبانية الاثنين الماضي، بتهمة التحريض على قلب نظام الحكم.

وحمل مؤيدو انفصال كتالونيا عن أسبانيا الشموع ورددوا شعارات منها: “لستما وحدكما”، و “العدالة الأسبانية معطلة”، كما دعوا إلى الإفراج عن جوردي سانشيز وجوردي كوشارت.

وقال المتحدث باسم حكومة كتالونيا الانفصالية أمس الثلاثاء إن “الاعتقالات أظهرت أن المؤسسات الأسبانية تتصرف بشكل أسوأ مما كانت عليه تحت حكم الديكتاتور فرانسيسكو فرانكو”.

وألقي القبض على سانشيز، رئيس حركة “الجمعية الوطنية الكتالونية”، وكوشارت ،رئيس حركة “أومنيوم” الثقافية المؤيدة لانفصال الإقليم، مع رفض الموافقة على الإفراج عنهما بكفالة مساء الاثنين بتهمة التحريض على قلب نظام الحكم بعد استجوابهما من قبل قاض في مدريد.

ووصف كارلوس بوجديمون رئيس إقليم كتالونيا ، سانشيز وكوشارت بأنهما “سجينان سياسيان”. وفي تغريدة على تويتر ، انتقد الحكومة الإسبانية قائلا “إنها تحاول حبس الأفكار”.

كما استجوب القاضي الإسباني يوم الاثنين قائد الشرطة الكتالونية جوسيب لويس ترابيرو وأحد مساعديه، في إطار التحقيق نفسه المتعلق بتهم التحريض ، ولكن لم يتم احتجازهما.

ودخل كتالونيا -وهو إقليم ثري يقع في شمال شرق أسبانيا، وله لغته المستقلة- أزمة سياسية خطيرة بعد إجراء استفتاء في مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الجاري حول الانفصال عن أسبانيا رغم أن المحكمة الدستورية الأسبانية قضت بحظر الاستفتاء وحاولت الشرطة الأسبانية وقفه بشكل عنيف.