بعد التعادل والخسارة في 4 مباريات.. البداية الأسوأ لريال مدريد في ملعبه في القرن الجديد

فشل ريال مدريد مرة أخرى في الفوز على أرض ملعبه أمام توتنهام في دوري أبطال أوروبا واكتفى بتعادل إيجابي 1-1 ليتحول ملعب سانتياغو بيرنابيو لكابوس لفريق الفرنسي زين الدين زيدان هذا الموسم، حيث خسر على أرضه 9 نقاط في كل المنافسات مقابل تحقيق العلامة كاملة خارج قواعده في جميع المنافسات أيضا.

ولعب ريال مدريد 7 لقاءات رسمية هذا الموسم في سانتياغو بيرنابيو 4 في الدوري الإسباني و2 في دوري أبطال أوروبا ولقاء في السوبر الأوروبي، وفاز في 3 لقاءات وتعادل في 3 لقاءات وخسر لقاء واحدا.

وفي المقابل لعب خارج ملعب سانتياغو بيرنابيو 7 لقاءات أيضا باحتساب كأس السوبر الأوروبي وحقق الفوز فيهم جميعا، أبرزها كان الفوز في ملعب الكامب نو على برشلونة في السوبر الإسباني وعلى بروسيا دورتموند في دوري الأبطال.

وكشفت صحيفة ” أس ” عن كون البداية الجديدة لريال مدريد على أرض ملعبه تعتبر الأسوأ في القرن الحالي حيث لم يتلق الفريق الملكي نتائج مماثلة منذ موسم 1998-1999 وحينها سجل في 7 لقاءات 3 انتصارات وتعادلين وهزيمتين وكان مدرب الفرنسي الهولندي غوس هيدينك.

وفي عهد زيدان سجل الفريق الموسم الماضي في 7 لقاءات 5 انتصارات وتعادلين، لكن البداية الأفضل على أرض ملعبه على يد البرتغاليين كيروش ومورينيو بـ7 انتصارات في 7 لقاءات على أرض البيرنابيو وسجلت موسمي 2003-2004 و2010-2011 .