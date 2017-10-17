ما سر تألق لوريس حارس توتنهام في التصدي للفرص الصعبة أمام ريال مدريد؟ (فيديو)

ليس من قبيل الصدفة أن يتصدى الفرنسي هوغو لوريس حارس مرمى توتنهام هوتسبير لضربة رأس من كريم بنزيما على مسافة مترين أو أكثر قليلا من خط المرمى لأن الحراس غالبا ما يتدربون على مثل هذه الفرص.

وتصدى قائد فرنسا وحارس توتنهام هوتسبير لسلسلة من المحاولات الخطيرة في الشوط الثاني ليمنح فريقه التعادل 1-1 في عقر دار ريال مدريد حامل لقب دوري أبطال أوروبا.

وتساوى توتنهام وريال في صدارة المجموعة الثامنة برصيد سبع نقاط وبفارق ست نقاط عن فريقي بروسيا دورتموند وأبويل نيقوسيا القبرصي.

ويقوم توني جيمينيز ويسوس بيريز وميغيل داغوستين بإعداد الحارس بالاتفاق مع موريسيو بوكيتينو المدير الفني للنادي اللندني حيث يعدون كافة التفاصيل التي تشمل بتحركات الحارس والمهاجمين كذلك مثل هاري كين وفرناندو يورينتي.

أما بالنسبة في حالة لوريس فقد غير المدرب الأرجنتيني طريقة تدريب قائد فرنسا ليتدرب يوميا هو واقف على خط المرمى، حيث يتصدى لكافة المحاولات من كافة الاتجاهات والتسديدات سواء بالرأس أو القدمين وهو على خط المرمى مثلما فعل في ضربة بنزيما برأسه التي تصدى لها لوريس بقدمه مثل حراس كرة اليد.

وما يفسر ذلك هو أن ردة فعل لوريس أسرع ولذلك يتصدى للكرات التي تبدو مستحيل التصدي لها لأنه دائما ما يستعد لكافة الاحتمالات ويتصدى للفرص بكل جزء من جسده.

وحدث ذلك خلال التعادل مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا حيث تألق لوريس وتصدى لعدة فرص تبدو استحالة إنقاذها ولا يوجد شك في أن أفضل حارسين.

وكما هو الحال يوم الثلاثاء، فقد أصبح من الطبيعي أن نرى ليوريس ينقذ معجزة، وفي الدوري الممتاز، لا أحد يشك في أن أفضل حارسين هما لوريس والإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد.