محبط وليس جيدًا.. غاري لينيكر يهاجم كريم بنزيما

شن الدولي الإنجليزي السابق غاري لينيكر هجومًا على كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، بعدما ضيع فرصًا سهلة أمام توتنهام في دوري أبطال أوروبا، أمس الثلاثاء، واعتبر أنه يحصل على قيمة أعلى مما يقدمه على أرض الملعب.

وكتب هداف كأس العالم 1986 تغريدة على صفحته على “تويتر” شهدت نقاشًا كبيرًا دفاعًا وهجومًا على الدولي الفرنسي، وجاء فيها: “هل بنزيما يحصل على تقدير أكبر؟ هدف كل لقاءين في فريق قوي كريال مدريد ليس شيئًا مميزًا، محبط وليس جيدًا”.

وجاء الرد قاسيًا على النجم الإنجليزي، حيث كتب أحد المغردين: “يملك نسبة أهداف أفضل منك حين كنت لاعبًا في برشلونة”.

Is it me or is Benzema a tad overrated? A goal every other game in a team as strong as Real Madrid is nada especial. Decent not great. — Gary Lineker (@GaryLineker) October 17, 2017

وكتب آخر: “48 هدفًا في 138 لقاء ،مقابل 123 هدفا في 248 لقاء”.

ودافع البعض عن الدولي الإنجليزي السابق، حيث كتب أحد المغردين: “غريب، باعوا موراتا واحتفظوا ببنزيما”.

وأكد الحارس الفرنسي هوغو لوريس أنه كان محظوظًا بالتصدي لكرة مواطنه، وقال: “أعتقد أنه كان سيضعها في المرمى، حين تكون حارسًا تحتاج لبعض الحظ والنجاح وهنا الكرة جاءت في قدمي”.

وسجل بنزيما لريال مدريد في كل المسابقات 181 هدفًا في 370 لقاء ،ويملك معدلا 0،48 هدفًا في اللقاء، ومعدل أهدافه في دوري الأبطال مع ريال مدريد 0،51 هدفًا في اللقاء، بينما يبلغ معدل غاري لينيكر مع برشلونة 0،37 هدفًا في اللقاء.