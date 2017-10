محبط وليس جيدًا.. غاري لينيكر يهاجم كريم بنزيما

شن الدولي الإنجليزي السابق غاري لينيكر هجومًا على كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، بعدما ضيع فرصًا سهلة أمام توتنهام في دوري أبطال أوروبا، أمس الثلاثاء، واعتبر أنه يحصل على قيمة أعلى مما يقدمه على أرض الملعب.

وكتب هداف كأس العالم 1986 تغريدة على صفحته على “تويتر” شهدت نقاشًا كبيرًا دفاعًا وهجومًا على الدولي الفرنسي، وجاء فيها: “هل بنزيما يحصل على تقدير أكبر؟ هدف كل لقاءين في فريق قوي كريال مدريد ليس شيئًا مميزًا، محبط وليس جيدًا”.

وجاء الرد قاسيًا على النجم الإنجليزي، حيث كتب أحد المغردين: “يملك نسبة أهداف أفضل منك حين كنت لاعبًا في برشلونة”.

Is it me or is Benzema a tad overrated? A goal every other game in a team as strong as Real Madrid is nada especial. Decent not great.

— Gary Lineker (@GaryLineker) October 17, 2017