مباراة ريال مدريد وتوتنهام.. بنزيما يتسبب في غضب كريستيانو رونالدو (فيديو)

مباراة ريال مدريد وتوتنهام.. بنزيما يتسبب في غضب كريستيانو رونالدو (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

أهدر كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، أول أهداف فريقه في مواجهة توتنهام، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب “سانتياغو برنابيو”، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتلقى كريستيانو رونالدو عرضية رائعة من مارسيلو ليقابلها الدون برأسه ولكنها ترتطم بالعارضة وترتد لبنزيما الخالي تماما من الرقابة ولكنه يصوبها على يمين القائم إلى خارج المرمى وسط اندهاش الجميع.

يذكر أن فريقي ريال مدريد وتوتنهام هوتسبير يتقاسمان صدارة جدول ترتيب المجموعة الثامنة من دورى الأبطال برصيد 6 نقاط، كما يتساوى الفريقان في عدد الأهداف المسجلة “6”، فيما اهتزت شباكهما في مناسبة واحدة.

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