مباراة ريال مدريد وتوتنهام.. بنزيما يتسبب في غضب كريستيانو رونالدو (فيديو)

أهدر كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، أول أهداف فريقه في مواجهة توتنهام، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب “سانتياغو برنابيو”، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتلقى كريستيانو رونالدو عرضية رائعة من مارسيلو ليقابلها الدون برأسه ولكنها ترتطم بالعارضة وترتد لبنزيما الخالي تماما من الرقابة ولكنه يصوبها على يمين القائم إلى خارج المرمى وسط اندهاش الجميع.

ريال مدريد 0 × 0 توتنهام || فرصة بنزيما !!!!!!!!!! @FAHADHD24_ pic.twitter.com/G07SsnInPG — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) October 17, 2017

يذكر أن فريقي ريال مدريد وتوتنهام هوتسبير يتقاسمان صدارة جدول ترتيب المجموعة الثامنة من دورى الأبطال برصيد 6 نقاط، كما يتساوى الفريقان في عدد الأهداف المسجلة “6”، فيما اهتزت شباكهما في مناسبة واحدة.