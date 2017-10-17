رونالدو يقوم بدور “كيوبيد” بين رودريغيز وحسناء روسية (صور)

لعب كريستيانو رونالدو، هداف ريال مدريد وقائد البرتغال، دور الوسيط في العلاقة العاطفية الجديدة لزميله السابق جيمس رودريغيز، عندما عرّفه على عارضة الأزياء الروسية المذهلة هيلغا لوفيكاتي.

وقدّم رونالدو (32 عامًا) زميله السابق في النادي الملكي إلى الحسناء الروسية خلال حفل حضره الثلاثي مؤخرًا، لتبدأ علاقة بين لاعب بايرن ميونخ الحالي وريال مدريد السابق مع هيلغا.

وبات رودريغيز، الذي يخوض موسمه الأول بين موسمين على سبيل الإعارة في النادي البافاري، على علاقة مع هيلغا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتملك فاتنة مدينة سان بطرسبرغ الروسية البالغ عمرها 25 عامًا أكثر من 3.5 مليون متابع على حسابها في انستعرام، منذ أن بدأت عملها كعارضة أزياء في يونيو/حزيران 2013.

ومنحت الإطلالة الرائعة لهيلغا الفرصة لتصبح إحدى عارضات وكالة “مافرين” للأزياء، وكذلك لفتت أنظار قائد منتخب كولومبيا.

ومنذ اللقاء الأول بينهما، بفضل مساعدة رونالدو “كيوبيد الحب”، تبادل رودريغيز وهيلغا الرسائل وكذلك الإعجاب بصور بعضهما البعض عبر انستغرام.

وهنأت هيلغا مؤخرًا رودريغيز على قيادته منتخب بلاده إلى نهائيات كأس العالم التي ستقام العام المقبل في بلدها روسيا، حيث سجل لاعب وسط بايرن ميونخ الهدف الوحيد لبلاده في التعادل 1-1 أمام بيرو لتضمن كولومبيا مقعدًا في المونديال.

وانفصل رودريغيز في يوليو/تموز الماضي عن زوجته نجمة كرة الطائرة الكولومبية دانييلا أوسبينا، شقيقة ديفيد أوسبينا حارس مرمى آرسنال وكولومبيا.