كريستيانو رونالدو يهدي نزلاء فنادقه كرات ذهبية (فيديو)

احتفل كريستيانو رونالدو بالذكرى السنوية الأولى لسلسلة فنادق بيستانا CR7 التي تضم مواقع لها في كل من لشبونة وفونشيال.

ومنح رونالدو، الذي ظهر على شاشات العرض داخل فنادقه في يوم الاحتفال، هدية للضيوف عبارة عن كرات على شكل الكرة الذهبية التي تُوِّج بها “الدون” 4 مرات من قبل.

وهنّأ رونالدو بنفسه نزلاء الفندقين عبر كلمة قصيرة ألقاها من خلال شاشة عرض، شكر خلالها الجميع ودعاهم للاحتفال.

كما احتفل ضيوف الفندقين عبر تناول كعكة كبيرة قدّمها لهم الفندق وبها شمعة واحدة بمناسبة مرور عام واحد على انطلاق الفنادق التي تحمل العلامة التجارية لهداف ريال مدريد وقائد البرتغال.

ويستعد رونالدو (32 عامًا) مع فريقه ريال مدريد لمواجهة توتنهام، اليوم الثلاثاء، في قمة مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

ويملك الفريقان 6 نقاط بعد فوزهما على بروسيا دورتموند وأبويل القبرصي.

وسجل النجم البرتغالي 4 أهداف في المبارتين السابقتين ويسعى لمواصلة سجله التهديفي، بعد أن سجل أول أهدافه في الدوري الإسباني الموسم الحالي، أمام خيتافي السبت الماضي.