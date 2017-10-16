إيسكو: جميع اللاعبين يدعمون زيدان.. ورونالدو يجب أن يفوز بالكرة الذهبية

أكد اللاعب الإسباني إيسكو، نجم ريال مدريد، أن مدرب فريقه، الفرنسي زين الدين زيدان، ليس محلا للشك داخل غرفة خلع ملابس الفريق وأن جميع اللاعبين يدعمونه بشكل كامل.

وقال إيسكو خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم الإثنين، على هامش مباراة ريال مدريد أمام توتنهام الإنجليزي، غدا الثلاثاء، في بطولة دوري أبطال أوروبا: “نحن مع زيزو بنسبة 100%، التناوب أمر مهم للغاية بفضل ما نتج عنه في الموسم الماضي، زيزو لا يرقى إليه أي شك بفضل ما قدمه”.

وأضاف أن “الأجواء جيدة للغاية والثقة لدى الفريق لا حدود لها، من الآن فصاعدا سنرى ريال مدريد أفضل كثيرا لأننا بدأنا في استعادة اللاعبين المصابين”.

وأشار إيسكو إلى أن هدف ريال مدريد في مباراته المقبلة في دوري الأبطال واضح، واستطرد: “سنسعى إلى تعزيز صدارتنا للمجموعة أمام فريق كبير جدا يقوم بالأشياء على نحو جيد للغاية”.

واعترف لاعب وسط المنتخب الإسباني أنه يعيش أفضل لحظاته في مسيرته الاحترافية بفضل العمل والتحلي بالصبر والاستمرار في اللعب.

وتابع بقوله “الآن أرغب في الاستمتاع بهذه اللحظة، الحاضر هو ما نعيشه كلاعبين، أنا سعيد بالطريقة التي تسير بها الأمور، دون عملي لم أكن لأحصل على هذه الفرص، هذا بالإضافة إلى أنني ألعب أكثر في مركزي وأحظى باستمرارية لم أكن أحظى بها في السابق”.

وأوضح اللاعب الإسباني الشاب أنه يعيش في معزل عن عبارات الإشادة التي يتلقاها، وقال: “أحاول أن أتغاضى عن هذا، لا أرى الأخبار ولا أقرأ الصحف، وهذا يجعلني على هامش هذه الإشادات الكثيرة، إذا أخطأت في خمس تمريرات متتالية فإنهم سيسعون لطردك من ريال مدريد”.

وتحدث إيسكو عن مرشحه للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، حيث قال: “كريستيانو يجب أن يفوز بها على أي حال، التواجد هنا هو بمثابة حلم، عمل الفريق في وقت حسم الجوائز الفردية مهم”.

من جهته ألفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد أنه يرغب في الاستمرار مدربًا للنادي الملكي، معربًا عن امتنانه للاعبيه لمساعدتهم له خلال 100 مباراة خاضها مع الفريق.

وقال زيدان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الإثنين على هامش مباراة ريال مدريد أمام توتنهام الإنجليزي غدًا الثلاثاء في بطولة دوري أبطال أوروبا: “أنا مسرور، شغفي الأول في الحياة كان اللعب في إسبانيا، أنا في أفضل نادي في العالم ورغبتي هي الاستمرار في تدريب هذا النادي”.

وأشار زيدان إلى أن نجاحات فريقه تحققت بفضل “العمل الذي قدمه جميع اللاعبين”.

وأضاف “هدفنا هو المنافسة بشكل جيد، نحن هنا من أجل تحقيق إنجازات، سنعود إلى دوري الأبطال وسنلعب أمام منافس جيد للغاية وهذا يحفزنا”.

ويرى زيدان السر وراء نجاحه هو الاعتدال، واستطرد قائلًا: “أحاول ألا أرتكب حماقات، لن أخترع شيئًا، الكثيرون يمكنهم أن يدلوا بآرائهم أو التفكير بطريقة أخرى ولكن هذا لن يغيّر مما أرغب في القيام به”.

ويتساوى ريال مدريد وتوتنهام في عدد النقاط بواقع 6 نقاط لكل منهما، وسيخوضان مباراة الغد بحثًا عن صدارة المجموعة السابعة، مما دفع زيدان إلى وصف اللقاء بـ “النهائي المصغر”.

وأوضح المدرب الفرنسي قائلًا: “لدينا مباراتين أمام توتنهام والمباراة النهائية للمجموعة ستكون غدًا، نرغب في أن نقدم مباراة جيدة، ستكون مباراة جيدة لجميع الناس التي تحب كرة القدم ونأمل في حصد النقاط الثلاث”.

ووصف زيدان توتنهام بالفريق الجماعي، وأكد أن هدافه هاري كين أحد أبرز لاعبيه.

وأكمل زيدان قائلًا: “كين لاعب جيد وتسير الأمور معه على ما يرام ولكن توتنهام لا يعتمد على كين وحده، إنه فريق جماعي جيد للغاية، كين جيد جدًا في جميع النواحي وهو ينظر دائمًا صوب المرمى، إنه متكامل”.

واختار المدرب الفرنسي 3 لاعبين من فريقه للتحدث عنهم وهم إيسكو وسيرخيو راموس وكريستيانو رونالدو.

وأكد زيدان أن اللحظات الرائعة التي يعيشها إيسكو هي بمثابة “تطور طبيعي”.

وأضاف قائلًا: “هو يعرف أنه لاعب مهم في هذا الفريق وفي كل مرة يحظى بفرصة اللعب يستغلها بشكل جيد للغاية وهو يتحسن في كل يوم، إنه يتحسن لأنه جيد جدًا، إنه يروق لي كثيرًا لأنه خلاق، ولا يكل من المحاولة، واللاعبون الذين يحاولون دائمًا يصلون إلى النجاح”.

وقال عن راموس: “إنه قائدنا داخل الملعب وخارجه، إنه يتمتع بكل شيء كلاعب كرة قدم، ما يفعله يروي كل شيء ولكن بشكل أكبر على الجانب الشخصي، إنه نبيل للغاية وصريح”.

وأشار زيدان في حديثه إلى نجم فريقه كريستيانو رونالدو، مشيًدا باحترافيته وتفاؤله “ما يقوم به ليس سهلًا على الإطلاق وهو يرغب في التحسن باستمرار، إنه مثال للآخرين”.

وفي الختام، أعرب زيدان عن ثقته بتقديم موسم جيد، واستطرد قائلًا: “الموسم سيكون طويلًا جدًا والجيد في الأمر هو أننا عدنا إلى حالتنا الطبيعية في ظل وجود جميع اللاعبين، ستكون هناك لحظات عصيبة ولكننا نفوز ونتطور للأفضل”.