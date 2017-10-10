الاتحادان الإسباني والإسرائيلي ينفيان واقعة الاعتداء على إيسكو

كذّب الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم والشرطة الإسرائيلية الرواية التي روجتها بعض من وسائل الإعلام عن قيام أحد المشجعين بالاقتراب من لاعبي المنتخب الإسباني وهو يحمل سكينا الليلة الماضية خلال مباراة إسبانيا أمام إسرائيل في تصفيات أوروبا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وقال أحد المتحدثين باسم الشرطة الإسرائيلية، حسبما أكدت صحيفة “آ س” الإسبانية: “لم نلق القبض على أحد يحمل سكينا”، ولكنه اعترف في الوقت نفسه بإلقاء القبض على مشجعين أخرين داخل ملعب اللقاء.

وأضاف المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية: “تم إلقاء القبض على بعض الأشخاص ولكن لم يكن أحد منهم يحمل سكينا”.

وكان بعض المشجعين قد اقتحموا ملعب المباراة، التي أقيمت أمس وانتهت بفوز المنتخب الإسباني 1 / صفر.

وأوضحت بعض المصادر داخل الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أن لاعبي منتخب البلاد لم يواجهوا أي خطر في مباراة أمس وخاصة اللاعب إيسكو الذي كان قريبا من أحد الأشخاص الذين اقتحموا الملعب.

ونفى الاتحاد الإسباني توافر نية عدائية لدى الجماهير التي اقتحمت ملعب مباراة المنتخب الإسباني أمام مضيفه الإسرائيلي، كما أكد أنه لم يكن هناك أي شخص يحمل سكينا في تلك الأثناء، كما ادعت بعض من وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وجاءت تصريحات المسؤولين في الاتحاد الإسباني بعد ادعاء وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن 6 مشجعين للمنتخب الإسرائيلي اقتحموا ملعب المباراة بعد نهايتها وتم القبض عليهم على إثر ذلك وأن أحدهم اقترب من اللاعب الإسباني إسكو بعد أن ألقى سكينا كان يمسكها في يده.