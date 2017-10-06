رسميًا.. المنتخب الإسباني يتأهل إلى كأس العالم

توج المنتخب الإسباني لكرة القدم مسيرته الرائعة في التصفيات وتأهل رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2018، بعدما واصل الفريق انتصاراته المتتالية وتغلب على نظيره الألباني 3/0، اليوم الجمعة في الجولة التاسعة قبل الأخيرة من مباريات المجموعة السابعة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة للبطولة، والتي شهدت اليوم أيضًا تعادل المنتخب الإيطالي مع نظيره المقدوني 1/1.

وحسم المنتخب الإسباني تأهله للنهائيات وأكد صدارته للمجموعة رافعًا رصيده إلى 25 نقطة من 8 انتصارات وتعادل واحد بفارق 5 نقاط أمام المنتخب الإيطالي (الآزوري) صاحب المركز الثاني في المجموعة.

وتأهل المنتخب الإسباني للنهائيات ليصبح المنتخب العاشر الذي يتأهل عبر التصفيات والحادي عشر الذي يضمن مقعده في النهائية نظرًا لتأهل المنتخب الروسي المضيف دون خوض التصفيات.

ويختتم الماتادور الإسباني مسيرته في التصفيات بلقاء مضيفه الإسرائيلي يوم الإثنين المقبل فيما يحل نظيره الإيطالي ضيفًا على المنتخب الألباني.

وضع جيورجيو كيليني إيطاليًا في المقدمة قبل 5 دقائق على نهاية الشوط الأول إلا أن أصحاب الأرض فوجئوا بهدف التعادل الذي سجله الكسندر ترايكوفسكي في الدقيقة 77.

وواصلت منتخبات كرواتيا وأيسلندا وأوكرانيا صراعها للتأهل لنهائيات كأس العالم، في المجموعة التاسعة للتصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال.

وتعادل منتخب كرواتيا 1/1 مع ضيفه منتخب فنلندا في الجولة التاسعة (قبل الأخيرة) للمجموعة، التي شهدت أيضًا فوز المنتخب الأيسلندي على مضيفه منتخب تركيا 3/0 فيما تغلب منتخب أوكرانيا 2/0 على مضيفه منتخب كوسوفو اليوم الجمعة.

وتصدر منتخب أيسلندا المجموعة بعدما رفع رصيده إلى 19 نقطة، متفوقًا بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه منتخب كرواتيا، فيما احتل منتخب أوكرانيا المركز الثالث برصيد 17 نقطة.

في المقابل، تلاشت آمال المنتخب التركي في الصعود لكأس العالم، بعدما تجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز الرابع، وظل منتخب فنلندا في المركز الخامس برصيد 7 نقاط، فيما قبع منتخب كوسوفو في مؤخرة الترتيب برصيد نقطة واحدة.

وتأجل حسم صراع التأهل بين المنتخبات الثلاث للجولة الأخيرة التي ستقام يوم الإثنين القادم، حيث يواجه منتخب أيسلندا ضيفه منتخب كوسوفو، فيما يستضيف منتخب أوكرانيا ضيفه منتخب كرواتيا، ويخرج منتخب تركيا لملاقاة مضيفه منتخب فنلندا في مباراة شرفية بينهما.

وسقط المنتخب الكرواتي في فخ التعادل 1/1 مع ضيفه منتخب فنلندا.

وبادر ماريو ماندزوكيتش، بالتسجيل لمصلحة كرواتيا في الدقيقة 57، قبل أن يتعادل بيري سويري لفنلندا في الدقيقة 90، ليخفق المنتخب الكرواتي في الفوز للمباراة الثانية على التوالي، عقب خسارته 1/0 أمام مضيفه منتخب تركيا في الجولة الماضية.

وارتقى منتخب أيسلندا إلى الصدارة، بعدما حقق فوزًا كبيرًا 3/0 على مضيفه منتخب تركيا.

وافتتح يوهان بيرغ غودموندسون التسجيل لمنتخب أيسلندا في الدقيقة 32، فيما تكفل زميلاه بيركير بيارناسون وكاري أرانسون، بتسجيل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 39 و50.

من جانبه، حقق منتخب أوكرانيا فوزًا ثمينًا 2/0 على مضيفه منتخب كوسوفو.

وجاء الهدف الأول لأوكرانيا عبر النيران الصديقة، بعدما سجل لارت باكارادا هدفًا عكسيًا في الدقيقة 60، قبل أن يضيف آندريه يارمولنكو الهدف الثاني في الدقيقة 87.