فريق أرجنتيني يُكرم ميسي بهذه الطريقة (صورة)

تواصلت الأخبار السعيدة والأسبوع المتألق للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف برشلونة التاريخي بعدما أعلنت زوجته أنتونيلا روكوزو وحملها في طفلها الثالث بينما ارتدى فريق أرجنتيني بالكامل باستثناء حارس المرمى أقنعة تحمل صورة ميسي.

وقاد النجم البالغ عمره 30 عاما منتخب بلاده إلى نهائيات كأس العالم في روسيا بتسجيله ثلاثة أهداف “هاتريك” في الفوز بثلاثية مقابل هدف على ملعب الإكوادور الأسبوع الماضي.

وبهذه المناسبة وعقب التأهل الصعب للأرجنتين لمونديال روسيا قرر عشرة لاعبين من فريق ساكاشيسباس الأرجنتيني ارتداء أقنعة تحمل صورة ميسي في صورة جماعية قبل انطلاق مباراتهم في دوري الدرجة الثالثة في البلاد أمام فريق بريميرا ب متروبوليتانا.

واحتفل الفريق بالبطل الأرجنتيني، حيث قال النادي عبر حسابه على تويتر في تعليقه على هذه الصورة “بطلنا الوحيد هو ميسي هذا”.

Nuestro único héroe en este LÍO! pic.twitter.com/6o5zqMUzs6 — Sacachispas (@SacachispasOK) ١٤ أكتوبر، ٢٠١٧

لكن يبدو للأسف أن تقديم التحية لميسي لم يفد الفريق في تحقيق الانتصار حيث خسر بهدف نظيف.

ولدى ميسي، الذي تزوج أنتونيلا، في نهاية يونيو/حزيران الماضي طفلين ماتيو عاما ولا جدا وتياغو أربعة أعوام وأعلنت انتونيلا أن العائلة تنتظر عضوها الخامس.