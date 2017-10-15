ميسى يتلقّى نبأ سعيدًا جديدًا من زوجته (صورة)

يعيش ليونيل ميسي هداف برشلونة أيامًا سعيدة حاليًا بعد قيادة منتخب بلاده لكأس العالم بفضل “هاتريك” في شباك الإكوادور يوم الثلاثاء الماضي، وتألقه أمام أتلتيكو مدريد بالتعادل في مدريد بهدف لكل فريق، وجاء نبأ أكثر سعادة حملته له زوجته أنتونيلا روكوزو التي أعلنت حملها في طفلها الثالث من أفضل لاعب في العالم خمس مرات.

واحتفظ النادي الكتالوني بصدارة الليغا رغم التعادل في مدريد مع أتلتيكو بفضل هدف متأخر من لويس سواريز مهاجم أوروغواي.

وبعد ساعات من هذا التعادل نشرت “أنتونيلا” صورة على حسابها في “انستغرام” إلى جوار زوجها “ميسي” وابنيها ماتيو، وتياغو، وعلّقت عليها قائلة :”عائلة من خمسة” وذلك في إشارة لحملها في طفلها الثالث.

ووضع “ميسي” وولداه ماتيو وتياغو أيديهم على بطن أنتونيلا في إشارة إلى حملها في الطفل الثالث.

وتزوج ميسي وأنتونيلا في 30 يونيو/حزيران الماضي وذلك بعد أيام من بلوغ قائد الأرجنتين عامه الثلاثين ليكللا علاقتهما طويلة المدى بالزواج.

يأتي ذلك في الوقت الذي ينتظر فيه كريستيانو رونالدو طفله الرابع من صديقه جورجينا رودريغيز والأول من علاقة طبيعية بدلاً من أطفاله السابقين عبر أم بديلة.

واستقبل رونالدو هذا الصيف توأمه الأول “إيفا وماتيو” عقب ميلادهما في الولايات المتحدة من أم بديلة مثلما حدث مع شقيقهما الأكبر كريستيانو جونيور.