فالنسيا يكتسح ريال بيتيس ويحافظ على وصافة ترتيب الدوري الإسباني

حافظ نادي فالنسيا على سجله خاليا من الهزائم للمباراة الثامنة على التوالي في الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، بتغلبه على ريال بيتيس 6 / 3 اليوم الأحد في المرحلة الثامنة من الليغا، والتي شهدت أيضا فوز فياريال على جيرونا 1 / صفر وليغانيس على مالاغا 2 / صفر وتعادل إيبار مع ضيفه ديبورتيفو لاكورونا سلبيا.

وسجل أهداف فالنسيا جيفري كوندوجبيا في الدقيقة 35 وغونكالو غويديس في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول ورودريغو مورينو في الدقيقة 64 وسانتياغو مينا في الدقيقة 74 وسيموني زازا في الدقيقة 88 وأندرياس بيريرا في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

فيما سجل أهداف ريال بيتيس جويل كامبل في الدقيقة 79 وأنطونيو سانابريا في الدقيقة 80 وكريستيان تيلو في الدقيقة 84.

ورفع فالنسيا رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد بيتيس عند 13 نقطة في المركز الثامن.

ويعد هذا الفوز هو الخامس لفالنسيا هذا الموسم، مقابل التعادل في ثلاث مباريات ، فيما تعد هذه الخسارة هي الثالثة لبيتيس هذا الموسم مقابل الفوز في أربع مباريات والتعادل في مباراتين.

وفي المباراة الثانية، سجل سيدريك باكومبو هدفين ليقود فريقه فياريال لفوز صعب على مضيفه جيرونا 2 / 1

وسجل باكومبو هدفي فياريال في الدقيقتين التاسعة و20، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لجيرونا اللاعب كريستيان ستواني في الدقيقة 40.

ورفع فياريال رصيده إلى 13 نقطة في المركز التاسع بفارق الأهداف خلف بيتيس، وتوقف رصيد جيرونا عند ست نقاط في المركز السابع عشر.

وفي المباراة الثالثة، خيم التعادل السلبي على مباراة إيبار مع ضيفه ديبورتيفو لاكورونا.

وحصد كل فريق نقطة ليرفع ديبورتيفو رصيده إلى ثمان نقاط في المركز الخامس عشر، بفارق نقطة واحدة أمام إيبار صاحب المركز السادس عشر.

وحقق ديبورتيفو انتصارين وتعادلين ومنى بأربع هزائم، مقابل انتصارين وتعادل وحيد وخمس هزائم لإيبار.

وفي المباراة الرابعة، فاز ليغانيس على مالاغا بهدفين نظيفين سجلهما جابريل آبيلت في الدقيقة 56 وألكسندر زيمانوفسكي في الدقيقة 78.

وشهدت المباراة طرد لويس خوزيه جارسيا لاعب مالاغا في الدقيقة 81.

ورفع ليغانيس رصيده إلى 14 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد مالاغا عند نقطة واحدة في المركز العشرين الأخير.

وفيما يلي ترتيب الدوري الإسباني كاملًا: