فالنسيا الإسباني يقرر العودة لأعمال بناء استاد ميستايا الجديد

فالنسيا الإسباني يقرر العودة لأعمال بناء استاد ميستايا الجديد

المصدر: رويترز

قرر نادي فالنسيا الإسباني استئناف العمل في إنشاءات ملعبه الجديد، بعد فترة توقف زادت على سبع سنوات.

وأوقف النادي العمل في مشروع إنشاء ملعب “نوفو ميستايا” في فبراير/ شباط 2009 بعد عامين فقط من بدء العمل بسبب صعوبات في التمويل. وفشلت عدة جهود تالية لإعادة إحياء المشروع.

وقال النادي في بيان نُشر الثلاثاء: “سيبدأ النادي بالتنسيق مع مجلس مدينة بلنسية لاستخراج التراخيص المطلوبة للبدء في استكمال العمل في بناء الملعب الجديد.

وأضاف: “هذا المشروع الذي أعيد إحياؤه يقوم على تعظيم خبرة الجماهير داخل الاستاد”.

واستهل فالنسيا الموسم الحالي بشكل موفق تحت قيادة المدرب مارسيلينو، ويحتل المركز الثالث في الترتيب بدون أي هزيمة.

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