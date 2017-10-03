فالنسيا الإسباني يقرر العودة لأعمال بناء استاد ميستايا الجديد

قرر نادي فالنسيا الإسباني استئناف العمل في إنشاءات ملعبه الجديد، بعد فترة توقف زادت على سبع سنوات.

وأوقف النادي العمل في مشروع إنشاء ملعب “نوفو ميستايا” في فبراير/ شباط 2009 بعد عامين فقط من بدء العمل بسبب صعوبات في التمويل. وفشلت عدة جهود تالية لإعادة إحياء المشروع.

وقال النادي في بيان نُشر الثلاثاء: “سيبدأ النادي بالتنسيق مع مجلس مدينة بلنسية لاستخراج التراخيص المطلوبة للبدء في استكمال العمل في بناء الملعب الجديد.

وأضاف: “هذا المشروع الذي أعيد إحياؤه يقوم على تعظيم خبرة الجماهير داخل الاستاد”.

واستهل فالنسيا الموسم الحالي بشكل موفق تحت قيادة المدرب مارسيلينو، ويحتل المركز الثالث في الترتيب بدون أي هزيمة.