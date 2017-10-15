لماذا وجّه رئيس ليون الشكر لكريم بنزيما؟

وجّه “جان ميشيل أولاس” رئيس “أوليمبيك ليون” الفرنسي الشكر لمواطنه كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد على إسداء النصيحة لناديه السابق بالتعاقد مع “ماريانو دياز” مهاجم ريال مدريد الشاب السابق.

وتألق “ماريانو” بعد أن سجل العديد من الأهداف آخرها كان هدفًا، في الفوز 3/2 على موناكو حامل لقب الدوري الفرنسي يوم الجمعة الماضي.

ونقلت صحيفة “AS” الإسبانية عن أولاس قوله: “ماريانو لاعب رائع، وأثبت ذلك بالفعل، فهو ملتزم للغاية، ولديه الاستعداد التام لبلوغ أعلى المستويات، ويملك القدرة على اللعب في المساحات الضيقة رغم أن الجميع قال إنه لا يمكنه ذلك”.

وأضاف:”أودُّ توجيه الشكر للاعب في ريال مدريد “كريم بنزيما”، الذي نصحنا بالتعاقد مع ماريانو، وقد أثبت أنه على حق بالفعل”.

وسجّل “ماريانو” 7 أهداف في 9 مباريات خاضها في الدوري الفرنسي حتى الآن، ما يعني أن لاعب ريال مدريد السابق يسجل هدفًا كل 93.57 دقيقة.

ونشأ بنزيما في صفوف ليون، حيث لعب للنادي بين عامي 2004 و2009 قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد منذ ذلك العام وحتى الآن.