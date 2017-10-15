سيميوني يشيد بميسي “الاستثنائي”

أشاد الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد، بمواطنه ليونيل ميسي، هداف برشلونة، بعد الأداء الرائع الذي قدمه خلال مباراة الفريقين ،أمس السبت ،والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1 / 1 ضمن المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني.

ورغم عدم تسجيل ميسي أهدافًا في مباراة الأمس ،قال سيميوني خلال المؤتمر الصحافي: “ميسي قدم مباراة استثنائية”.

وظهر ميسي بمستوى جيد أمام أتلتيكو ،بعد أيام قليلة من تسجيل ثلاثة أهداف (هاتريك) ،قاد بها المنتخب الأرجنتيني للفوز على الإكوادور، والصعود لمونديال روسيا.

وقال سيميوني: “ميسي كان مذهلًا، لم يعانِ من الإنهاك ،كما كان يتوقع البعض”.