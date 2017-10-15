كيف طغت الأزمة الكاتالونية على قمة الدوري الإسباني بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة؟ (فيديو)

رغم دعوات إينريكي سيريزو، رئيس أتلتيكو مدريد، لجماهير فريقه للاهتمام بكرة القدم وتشجيع فريقها لتحقيق الفوز على برشلونة في قمة الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، طغت الأزمة السياسية بين حكومة مدريد وإقليم كاتالونيا على اللقاء.

وحملت جماهير أتلتيكو مدريد أعلام إسبانيا بشكل كبير خلال اللقاء دعمًا للحكومة الإسبانية في صراعها مع حكومة كاتالونيا، التي تطالب بالانفصال وجمعت نتائج الاستفتاء الأخير مؤقتًا لفتح حوار حول الموضوع.

وظهرت أعلام إسبانيا بشكل غير مسبوق في ملعب “واندا ميتروبوليتانو”، من قبل جماهير أتلتيكو مدريد بل حمل بعض أنصار برشلونة المتواجدين في الملعب الأعلام الإسبانية وتقريبا غابت أعلام كاتالونيا خلال اللقاء.

???? بيكيه اثناء الاحماء يغلق اذنيه، لعدم سماع صافرات جماهير مدريد في مدرجات ملعب ميتروبوليتانو. pic.twitter.com/L9m7hL3Cis — Eyad????BarcaArabNet (@eyad0barca) October 14, 2017

وربما فضلت جماهير الفريق الزائر عدم استفزاز جماهير مدريد واختارت التهدئة في اللقاء الذي تحول لمظاهرة سياسية مساندة لوحدة إسبانيا.

وواجهت الجماهير جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، بصافرات استهجان قوية لم يتلق مثلها في سانتياغو بيرنابيو، معقل الغريم ريال مدريد، واضطر المدافع الدولي الإسباني لإغلاق أذنيه بأصابع يديه عدة مرات لقوة الصافرات التي تلقاها من جماهير ملعب “واندا ميتروبوليتانو”.

وأصبح بيكيه معتادًا على صافرات الاستهجان من قبل الجماهير الإسبانية في كل الملاعب لمواقفه المساندة لانفصال كاتالونيا.