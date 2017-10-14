برشلونة يتعادل بصعوبة مع أتلتيكو مدريد ويعزز صدارته في ترتيب الدوري الإسباني

أفلت برشلونة من الهزيمة الأولى في الموسم الحالي وتعادل بصعوبة مع مضيفه أتلتيكو مدريد 1 /1، اليوم السبت، في المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني.

تقدم ساؤول نيغيز بهدف لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 22، وتعادل المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز لبرشلونة قبل ثماني دقائق من النهاية.

وفي أول مباراة تجمع بين الفريقين على ملعب واندا ميتروبوليتانو، سيطر أتلتيكو على مجريات اللعب في أول نصف ساعة، ولكن منذ ذلك الحين كانت الكلمة العليا من نصيب برشلونة الذي أهدر العديد من الفرص المحققة، خاصة عن طريق سواريز والأرجنتيني ليونيل ميسي.

وبعد سبعة انتصارات متتالية أهدر برشلونة أول نقطتين له في الموسم الحالي.

ورفع برشلونة رصيده في الصدارة إلى 22 نقطة، بفارق خمس نقاط أمام ريال مدريد الوصيف، مقابل 16 نقطة لأتلتيكو في المركز الثالث.