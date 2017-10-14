كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما معًا لأول مرة هذا الموسم

تمثل مباراة ريال مدريد وخيتافي على ملعب “كوليسيوم ألفونسو بيريز” فرصة مثالية للنادي الملكي للضغط على برشلونة المتصدر الذي سيلتقي الليلة مع أتلتيكو مدريد خارج ملعبه، خاصة أن بطل أوروبا سيكون قادرًا على الدفاع بالثنائي كريستيانو رونالدو، وكريم بنزيما لأول مرة سويًا.

وخوض ريال مدريد مباراته في “خيتافي” قبل موقعة أتلتيكو مدريد وبرشلونة قد يزيد الضغط على النادي الكتالوني في حال الفوز المتوقع لحامل لقب الليغا، ويقلّص الفارق إلى 4 نقاط.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية اليوم السبت أنه من المتوقع مشاركة رونالدو وبنزيما في التشكيلة الأساسية لأول مرة منذ نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي أمام يوفنتوس.

وبلغ هذا الثنائي 133 يومًا دون المشاركة في مباراة واحدة سويًا، حيث شهدت هذه الفترة مشاركة رونالدو بدلًا من بنزيما، مثلما حدث في كأس السوبر الأوروبي وذهاب السوبر الإسباني أمام برشلونة.

ومنذ ذلك الحين حصل قائد البرتغال على إيقاف طويل لمدة 5 مباريات انتهى بمجرد تعرض بنزيما للإصابة، ما أدى إلى غيابهما أو أحدهما عن التشكيلة الأساسية.

لكن بنزيما سيعود أمام خيتافي الذي تألق أمامه كثيرًا، حيث شارك في 12 مباراة أساسيًا أمام خيتافي، وسجل 7 أهداف في شباكه هناك.

وساهم غياب بنزيما الاجباري عن تشكيلة فرنسا في سرعة شفائه من الإصابة، لكن ريال مدريد يعاني حاليًا من إصابة كيلور نافاس حارس المرمى في عضلات الفخذ الخلفية.