بسبب أزمة ناصر الخليفي.. باريس سان جيرمان قد يضطر إلى بيع نيمار

أوضحت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم السبت، أن باريس سان جيرمان الفرنسي قد يُضطر لبيع نجمه البرازيلي نيمار إلى ريال مدريد الإسباني، على خلفية الأزمة الأخيرة لرئيسه القطري ناصر الخليفي.

وقال مكتب الادعاء العام في سويسرا، الخميس، إنه يشتبه بحصول جيروم فالك الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) على امتيازات من الخليفي فيما يتصل بمنح حقوق بث كأس العالم 2026 و2030.

كما ذكرت صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية أن فيفا وضع “الخليفي” تحت المجهر وبدأ بمراقبة الأوضاع المالية لباريس سان جيرمان، خاصة بعد تعاقده مع نيمار مقابل 222 مليون يورو.

ووفقًا للصحيفة فإن “الخليفي” قد يتعرض لغرامة مالية كبيرة، وهو ما قد يجبره على بيع نيمار للحصول على الأموال.

لكن الصحيفة أشارت إلى أن بيع “نيمار” لن يكون سهلًا، لأن الفريق الفرنسي سيطلب مبلغًا كبيرًا للموافقة على ذلك، وأوضحت أن النادي الأقرب للتعاقد مع نيمار هو ريال مدريد.

وسجل نيمار 8 أهداف، وصنع 7 في 8 مباريات مع باريس سان جيرمان منذ انتقاله إليه الصيف الماضي، مقابل 222 مليون يورو.