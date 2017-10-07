نيمار يطالب بطرد برشلونة من دوري أبطال أوروبا

طلب نيمار داسيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “طرد برشلونة من دوري الأبطال”، لعدم سداده 23 مليون جنيه إسترليني مكافأة للمهاجم البرازيلي.

وأشارت صحيفة AS الإسبانية إلى أن النجم البرازيلي تلقى نصيحة من محاميه لاتخاذ هذه الإجراءات ضد ناديه السابق.

وانضم نيمار إلى سان جيرمان عندما دفع الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة والبالغ 222 مليون يورو، في أغسطس/آب الماضي.

لكن أفادت تقارير بأن (اليويفا) لن ينظر في طلب نيمار، بينما رحل راؤول سانليهي، المدير البارز في النادي الكتالوني، الذي جلب نيمار إلى برشلونة أربع سنوات.

وتزعم صحيفة “ماركا” الإسبانية أنه فعل ذلك “بمحض إرادته”، لكنه “مستاء ومحبط” جراء قرار نيمار بالرحيل إلى سان جيرمان.

ويعاني العملاق الباريسي من أزمة مع قواعد اللعب المالي النظيف، حيث تزعم الصحيفة الإسبانية أن سان جيرمان قد يضطر لبيع ثمانية من لاعبيه، وإلا سيتم استبعاد الفريق من دوري الأبطال لخرقه لوائح اللعب المالي النظيف.

ومن المتوقع أن يرحل أنخيل دي ماريا وخافيير باستورى ولوكاس مورا وجوليان دراكسلر وحاتم بن عرفة وتياغو سيلفا في يناير/كانون الثاني المقبل.

كما اضطر النادي الفرنسي للتفاوض على صفقة كيليان مبابي لاستعارته من موناكو بدلًا من شرائه بشكل نهائي، على أن تتم الصفقة العام المقبل مقابل 180 مليون يورو.