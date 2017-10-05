نيمار بدأ خطوات التخلص من كافاني

أشارت تقارير صحفية فرنسية إلى أن نيمار مهاجم باريس سان جيرمان وضع ألكسيس سانشيز مهاجم تشيلي وآرسنال الإنجليزي على رأس قائمة مهاجمين يود أن يدفع ناديه للتعاقد مع أحدهم ليكون بديلا لإدينسون كافاني.

ودخل نيمار في مشادة مع كافاني خلال تنفيذ إحدى ركلات الجزاء خلال مباراة ليون في الدوري الفرنسي نهاية الشهر الماضي لكن انتهى الخلاف بين اللاعبين فيما بعد.

وانتقل نيمار إلى نادي العاصمة الفرنسية من برشلونة مقابل 222 مليون يورو الصيف الماضي وشكل ثلاثيا هجوميا ناريا إلى جوار كافاني والفرنسي الشاب كيليان مبابي.

ولكن صحيفة “لو باريسيان” الفرنسية قالت إن باريس سان جيرمان يود استبدال كافاني بسانشيز خاصة لما يربط مهاجم تشيلسي بصداقة مع نيمار.

ولعب نيمار مع سانشيز في صفوف برشلونة قبل رحيل اللاعبين إلى فرنسا وإنجلترا، وما قد يدفع سان جيرمان لتنفيذ رغبة نيمار حرص النادي على التخلص من أحد اللاعبين للتوافق على قواعد اللعب المالي النظيف.

وتردد أن الجناح الألماني جوليان دراكسلر قد يدخل في أي صفقة يمكن أن تحدث مع النادي اللندني للحصول على خدمات سانشيز.

ورفض سانشيز البالغ عمره 28 عاما تجديد عقده مع آرسنال وسيصبح حرا في التفاوض مع أي فريق يريد في يناير/كانون الثاني المقبل وحينها يمكنه التوقيع لسان جيرمان أو مانشستر سيتي الذي فاوضه في الصيف الماضي.