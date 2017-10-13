إنييستا: تواجد ميسي في كأس العالم يشكل نبأ سارًا لكرة القدم

قال آندريس إنييستا قائد فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم إن تواجد زميله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، يعد واحدًا من الأنباء السارة لعالم كرة القدم بشكل عام.

وقال إنييستا في مقابلة لصحيفة “سبورت” الإسبانية إنه يتوقع مشاركة نحو 16 لاعبًا من برشلونة في المونديال الروسي، وعلى رأسهم ميسي، الذي سجل ثلاثية (هاتريك) في شباك الإكوادور ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال مساء الثلاثاء (صباح الأربعاء بتوقيت غرينيتش) قاد بها منتخب بلاده للفوز 3/1 وحسم تأهله إلى “روسيا 2018”.

وقال إنييستا خلال تصريحات نقلها نادي برشلونة بموقعه على الإنترنت: “تواجد ميسي في المونديال يشكل نبأ سارًا لكرة القدم بشكل عام”.

وأضاف بشأن فرص الأرجنتين التي كانت مهددة في التصفيات:”لم يكن لدي أي شك في تأهل الأرجنتين، رغم أن الأمور لم تكن سهلة بالنسبة لهم، كنت واثقًا من تأهلهم.”

وتابع إنييستا:”بالنسبة لنا جميعًا كأصدقاء وزملاء، تشكل المشاركة في حدث كبير مثل كأس العالم دليلًا على قوتنا، وهناك كل لاعب سيدافع عن حظوظ منتخب بلاده، وسنرى ما سيحدث”.